15 OTT 2026
intervista

Punto stampa del Ministro Antonio Tajani

DICHIARAZIONI | - RADIO - 11:00 Durata: 13 min 36 sec
A cura di Carmine Corvino
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Registrazione video di "Punto stampa del Ministro Antonio Tajani", registrato giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:00.

Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)).

La registrazione video ha una durata di 13 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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