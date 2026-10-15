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Registrazione video di "Punto stampa del Ministro Antonio Tajani", registrato giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:00.
Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)).
La registrazione video ha una durata di 13 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)).
La registrazione video ha una durata di 13 minuti.
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