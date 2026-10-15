15 OTT 2026
intervista

Punto stampa del Ministro Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri dell'Ue

DICHIARAZIONI | - Bruxelles - 11:00 Durata: 13 min 36 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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Argomenti trattati tra gli altrii: la missione europea Aspides, l'intervento nello Stretto di Hormuz e la guerra in Ucraina.

Registrazione video di "Punto stampa del Ministro Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri dell'Ue", registrato a Bruxelles giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:00.

Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)).

Tra gli argomenti discussi: Arabia Saudita, Canale Di Suez, Consiglio Europeo, Costa, Democrazia, Energia, Esteri, Golfo Persico, Governo, Immigrazione, Italia, Mar Rosso, Meloni, Ministeri, Navi, Pace, Russia, Sanchez, Schengen, Spagna, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.

La registrazione video ha una durata di 13 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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