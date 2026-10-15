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Argomenti trattati tra gli altrii: la missione europea Aspides, l'intervento nello Stretto di Hormuz e la guerra in Ucraina.
Registrazione video di "Punto stampa del Ministro Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri dell'Ue", registrato a Bruxelles giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:00.
Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)).
Tra gli argomenti discussi: Arabia Saudita, Canale Di Suez, Consiglio Europeo, Costa, Democrazia, Energia, Esteri, Golfo Persico, Governo, Immigrazione, Italia, Mar Rosso, Meloni, … Ministeri, Navi, Pace, Russia, Sanchez, Schengen, Spagna, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.
La registrazione video ha una durata di 13 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video di "Punto stampa del Ministro Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri dell'Ue", registrato a Bruxelles giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:00.
Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)).
Tra gli argomenti discussi: Arabia Saudita, Canale Di Suez, Consiglio Europeo, Costa, Democrazia, Energia, Esteri, Golfo Persico, Governo, Immigrazione, Italia, Mar Rosso, Meloni, … Ministeri, Navi, Pace, Russia, Sanchez, Schengen, Spagna, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.
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