CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Giornata mondiale per la rianimazione cardiopolmonare: la legge Bove. Intervista a Marco Lombardo di Sonia Martina" realizzata da Sonia Martina con Marco Lombardo (senatore, Azione - Per una democrazia liberal-progressista).
L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:45.
La registrazione audio ha una durata di 2 minuti.
L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:45.
La registrazione audio ha una durata di 2 minuti.
leggi tutto riduci