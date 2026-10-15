15 OTT 2026
intervista

Giornata mondiale per la rianimazione cardiopolmonare: la legge Bove. Intervista a Marco Lombardo di Sonia Martina

INTERVISTA | di Sonia Martina - ROMA - 11:45 Durata: 2 min 2 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Giornata mondiale per la rianimazione cardiopolmonare: la legge Bove. Intervista a Marco Lombardo di Sonia Martina" realizzata da Sonia Martina con Marco Lombardo (senatore, Azione - Per una democrazia liberal-progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle 11:45.

La registrazione audio ha una durata di 2 minuti.
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