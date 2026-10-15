15 OTT 2026

Collegamento con Mariano Giustino da Ankara

COLLEGAMENTO | di Antonello De Fortuna - RADIO - 09:40 Durata: 3 min 56 sec
A cura di Carmine Corvino
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Registrazione audio di "Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato giovedì 15 ottobre 2026 alle 09:40.

Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).

La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
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