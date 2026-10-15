15 OTT 2026
intervista

Le nuove norme del Codice della Strada, intervista ad Andrea Caroppo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:45 Durata: 12 min 39 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Le nuove norme del Codice della Strada, intervista ad Andrea Caroppo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Andrea Caroppo (deputato, Forza Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 12:45.

La registrazione video ha una durata di 12 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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  • Andrea Caroppo

    deputato (FORZA ITALIA)

    Vice presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati
    12:45 Durata: 12 min 39 sec
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