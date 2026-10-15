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"Applauso Riformista per Giorgia: intervista ad Alessandro Tessari" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).
L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 12:55.
La registrazione video ha una durata di 13 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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