Albania italianofona

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Intervista con la Dott.ssa Ilary Francesca Licursi con cui abbiamo parlato della lingua arbëreshe, patrimonio storico, culturale e identitario delle comunità di origine albanese presenti in Italia, vive oggi una fase delicata, sospesa tra la volontà di conservarla e il rischio concreto di una progressiva perdita, soprattutto tra le nuove generazioni.
Licursi dice che in Calabria, dove numerosi comuni custodiscono ancora questa preziosa eredità, la tutela della lingua rappresenta una sfida che richiede impegno, consapevolezza e nuove prospettive per il futuro.
Ne abbiamo parlato con la … vicesindaca Licursi di un comune arbëreshë calabrese, che riflette sulla situazione della lingua nella propria comunità e sulla necessità di rafforzare i legami tra le realtà arbëreshe presenti in tutta Italia.
Da qui emerge un appello alla collaborazione, al dialogo e a una maggiore organizzazione politica, affinché le comunità possano far sentire la propria voce, difendere i propri diritti e costruire insieme un futuro in cui la lingua e l’identità arbëreshe continuino a vivere.
Licursi dice che in Calabria, dove numerosi comuni custodiscono ancora questa preziosa eredità, la tutela della lingua rappresenta una sfida che richiede impegno, consapevolezza e nuove prospettive per il futuro.
Ne abbiamo parlato con la … vicesindaca Licursi di un comune arbëreshë calabrese, che riflette sulla situazione della lingua nella propria comunità e sulla necessità di rafforzare i legami tra le realtà arbëreshe presenti in tutta Italia.
Da qui emerge un appello alla collaborazione, al dialogo e a una maggiore organizzazione politica, affinché le comunità possano far sentire la propria voce, difendere i propri diritti e costruire insieme un futuro in cui la lingua e l’identità arbëreshe continuino a vivere.
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