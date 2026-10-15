15 OTT 2026
intervista

Il vertice del Consiglio d'Europa nel Parlamento italiano, intervista ad Elisabetta Gardini

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 14:00 Durata: 5 min 43 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Il vertice del Consiglio d'Europa nel Parlamento italiano, intervista ad Elisabetta Gardini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Elisabetta Gardini (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle 14:00.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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