15 OTT 2026
intervista

Documento Programmatico di Bilancio: intervista a Francesco Boccia

INTERVISTA | - ROMA - 14:00 Durata: 9 min 4 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Documento Programmatico di Bilancio: intervista a Francesco Boccia" con Francesco Boccia (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 14:00.

La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.
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  • Francesco Boccia

    senatore (PD-IDP)

    Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico del Senato della Repubblica
    14:00 Durata: 9 min 4 sec
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