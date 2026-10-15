Quanto costa una società male informata? intervista a Gianmauro Dell'Olio

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 15:39.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
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Rubrica
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E Radio Radicale siamo con Gianmauro Dell'Olio, deputato del Movimento 5 Stelle e della Commissione bilancio, oggi promuove questa conferenza stampa dal titolo quanto costa una società male informata, informazione, spettacolarizzazione del dolore e qualità della democrazia, allora, a quale processo distorsivo del dell'informazione vi riferite parlando di spettacolarizzazione del del dolore e quali sono le vostre critiche?
Beh, poiché le critiche io questa è una un incontro in cui abbiamo chiamato persone, quindi del settore, giornalisti genovesi che si sono occupati di guerra e persone che raccontano quello che succede ogni giorno. Il problema della spettacolarizzazione del dolore è quello che ecco il dolore è riferito in particolare cosa dolore del fatto che in televisione passa di tutto c'è. Noi ormai siamo abituati a vedere la guerra come se fosse un qualcosa di normale, quindi ci riferiamo agli eventi internazionali, ma non solo eventi, internet, credo, Crediop. Il primo esempio di spettacolarizzazione del dolore che si è avuto in Italia è stato una tragedia di Vermicino nell'81 tutti noi credo che ci ricordiamo dove eravamo in quel momento, quello era stato un momento di informazione, non era stato fatto con lo scopo di voler spostare Cher è audience. Adesso invece sembra che
E si debba utilizzare il dolore per prenderli. Lo spettatore che quanti quanti spettacoli su spettacoli, quanti quante situazioni sul caso Garlasco faccio l'esempio ci sono state quante trasmissioni tantissime quanto so di quelle sono davvero per perché per la voglia né necessità di voler spiegare le cose come stanno e quanto in realtà per poter portare lo spettatore. Questo se lo facciamo sull'aspetto solo di audience, dice cosa pensare nel caso in cui invece c'è qualcuno che vuole utilizzare questi strumenti per spingere in un senso o nell'altro lo spettatore diventa praticamente è passivo in queste cose e questo si sposta a tutto il concetto della società male informata, perché un cittadino male informato, il cittadino che non sarà più la capacità e la priorità di poter decidere e di poter essere critico, e lo vediamo anche nell'ambito politico. Il fatto che siamo al sotto circa il 40% e passa anzi più del 40% dei cittadini non vanno più a votare. Dicono uno vale l'altro e nella realtà. Non è così, perché se noi non diamo gli strumenti e le persone per poter capire, per poter essere davvero non non diamo fatti, mandiamo opinioni, il trasformiamo infatti, beh, allora questo è un è un grave costo, non è un costo in senso economico, ma in costruisce. Secondo lei è venuto a mancare un po'lo spirito critico dell'opinione pubblica
Italiana e poi le volevo chiedere come trova il successo della spettacolarizzazione del dolore, io, per esempio, c'è il caso di Garlasco, però io noto che ci sono delle trasmissioni, dove vengono invitati proprio degli indagati, mentre si stanno svolgendo delle indagini, allora,
Perché siamo arrivati a questo a questo punto e soprattutto, ritiene che serva una
Una sorta di moderazione rispetto alla logica del.
Dello share televisivo, allora cosa serva, beh, ci si può ragionare sicuramente Sepe, serve maggiore, direi di ontologia, Moscon professionale, ma più personale, perché il punto è che
Sappiamo passiamo dalla dalla situazione della carta, diciamo alla carta stampata la situazione delle del dei media, sappiamo i giornalisti quanto vengono pagati ed articolo pochi euro davvero ed ora alle persone cosa fanno scrivono di tutto quello che possono, perché hanno bisogno di soldi per vivere la stessa cosa anche nell'ambito delle del dei media da parte della televisione, cioè in cui gli autori che scrivono pezzi o fanno trasmissioni hanno necessità di trovare qualcosa che non qualcosa di ben due e gli utili, ma qualcosa che faccia fare utili all'azienda, altrimenti non vengono presi perché ora oramai gli spread di spettacoli io li chiamo spettacoli ma sono le trasmissioni vengono create e magari nel giro di due o tre puntate quando via, perché perché non c'è l'audience
C'è l'audience, non c'è l'aspetto economico che serve e Coop che siamo arrivati a questo, perché la deregolamentazione in corso dagli anni, forse dagli anni 70, da quando sono apparse le prime tv private che hanno fatto competizione in questo senso, hanno cercato di prendere persone dalla tv pubblica e li hanno presi come su un qualcosa di più semplice,
Mi fa mi farebbe un esempio di
Trasmissione male informata.
Il de l'esempio di in cui lei ha avuto la percezione di essere stato male informato, se se la sente di farlo, perché insomma voglio fare allora senza voler arrivare alle trasmissioni, quelle diciamo i Garlasco e compagnia bella cinese, in realtà, se vuole, non può fare neanche il nome della trasmissione quasi tutte quasi tutte le trasmissioni politiche che ci sono al giorno d'oggi perché i politici dell'Ulivo
E tu tutte le trasmissioni politiche, perché io vedo perché purtroppo in Italia non c'è da parte di della, forse nella quasi totalità dei giornalisti il non dico il fact-checking ma il fatto di prendere i politico e non mollarlo fino a quando non gli dà una risposta, invece, cosa succede il politico ricevere la risposta, qualunque politico riceve la risposta. La domanda fa da una sua risposta e magari non è in linea con la domanda, quindi ha sviato la ha sviato la domanda, ma non abbiamo un, non abbiamo il giornalista che riporta il politico alla risposta e in questa maniera il cittadino non capisce nulla per cui sentirà tizio che esalta una cosa Caio della partito. Ho posto che 60 un'altra e non riesce neanche ad avere e andare a capire a casa, perché non ha sentito fatti ma opinioni e sulle opinioni. E difficile reagire facile farsi un pensiero critico, perché le opinioni dipende a chi è più bravo a spiegarle a darle a venderle tra virgoletta fra virgolette al
Se c'entra nell'ultima cosa la Rai ritiene che ha perso un'occasione in questi ultimi anni di fornire un altro tipo di informazione televisiva rispetto alle televisioni commerciali. Noi oggi vediamo che la Rai si è allinea in tutto dappertutto, con quel, con la linea delle televisioni commerciali. Avrebbe il dovere di fare l'opposto di quello che fanno queste queste emittenti
Più che l'opposto secondo me dovrebbe intrigare, integrare di più, cioè di programmi di qualità, e in realtà non so non dovrebbero dipendere dallo share e, chiaramente, deve dare bisogna anche offrire ai cittadini quello che insomma, che richiedono, però senza arrivare a utilizzare a fare spettacolarizzazione appunto quello che può essere il duro.
O qualche altra cosa, perché il altrimenti viene meno il concetto della Vu, diciamo di Stato tra virgolette e direi che è una cosa manca
Anzi, c'è una cosa in più, c'è troppa presenza dello Stato o meglio della politica, non dello stato della politica. Nella Rai abbiamo visto come è andata a finire, che la Commissione di vigilanza Rai ha dovuto dare le dimissioni perché non è riuscito a eleggere il presidente, in quanto la maggioranza non si presentava. Ecco, questo è saltata anche la riforma in questo momento della, ma della governance Rai. Tutto questo non fa il bene dello Stato perché, secondo me, la politica deve stare fuori da alcuni campi, dove ci devono essere solo le competenze, come la politica deve stare fuori dalla nomina dei direttori generali delle degli ospedali, assolutamente stare fuori anche dalle nomine, dalle nomine del del raid. È chiaro che deve vigilare la politica, perché
Poi le i nomi non devono essere nomine mascherate, quindi però tra questo e non permettono una Commissione operare ne passa di acqua sotto i ponti e finanzia Gianmauro Dell'Olio, col quale abbiamo parlato di questa iniziativa che ha promosso dal titolo quanto costa una società male informata, informazione, spettacolarizzazione del dolore e qualità della democrazia. Grazie all'onorevole dell'Olio, grazie,
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