15 OTT 2026
intervista

Marocco: Fatima El Mansouri forma il Governo, intervista al senatore Francesco Verducci

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 15:42 Durata: 11 min 52 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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"Marocco: Fatima El Mansouri forma il Governo, intervista al senatore Francesco Verducci" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Francesco Verducci (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 15:42.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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