15 OTT 2026
rubriche

Radio Carcere: “Dignità Calpestata” - Il degrado nelle carceri Don Bosco di Pisa e Le Sughere di Livorno

RUBRICA | di Riccardo Arena - RADIO - 21:00 Durata: 45 min 17 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Puntata di "Radio Carcere: “Dignità Calpestata” - Il degrado nelle carceri Don Bosco di Pisa e Le Sughere di Livorno" di giovedì 15 ottobre 2026 condotta da Riccardo Arena con gli interventi di Beppe Fanfani (garante dei detenuti della Toscana), Valentina Abu Awwad (garante dei detenuti del Comune di Pisa), Marco Solimano (garante dei detenuti del Comune di Livorno).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 45 minuti.
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  • Beppe Fanfani

    garante dei detenuti della Toscana

    Valentina Abu Awwad

    garante dei detenuti del Comune di Pisa

    Marco Solimano

    garante dei detenuti del Comune di Livorno

    21:00 Durata: 45 min 17 sec
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