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Puntata di "Radio Carcere: “Dignità Calpestata” - Il degrado nelle carceri Don Bosco di Pisa e Le Sughere di Livorno" di giovedì 15 ottobre 2026 condotta da Riccardo Arena con gli interventi di Beppe Fanfani (garante dei detenuti della Toscana), Valentina Abu Awwad (garante dei detenuti del Comune di Pisa), Marco Solimano (garante dei detenuti del Comune di Livorno).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 45 minuti.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 45 minuti.
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