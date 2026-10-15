America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Il voltafaccia di Trumpp sull'Ucraina: l'annuncio di un accordo per la fornitura di 300mila tonnellate di diesel russo e la sospensione delle sanzioni di cui era gravato per effetto di una legge varata dal Congresso nel 2022.



La Starlink di Elon Musk ha limitato la connettività dei terminali satellitari, facendo sì che l'Ucraina non ricevesse per due giorni l'allarme difensivo dai missili russi.



Il senatore repubblicano Tillis attacca Musk, che si difende precisando che il sistema Starshield di Starlink è sotto il controllo del governo statunitense, del Pentagono e, in ultima analisi, del …

Presidente degli Stati Uniti.



Una lettera bipartisan alla Casa Bianca sottoscritta da 12 senatori chiede la cancellazione dell'accordo sul diesel con la Russia.



Si avvicinano le elezioni di Midterm e l'amministrazione Trump è alle prese con la risalita dell'inflazione al 3,7 per cento.



I prezzi dell'energia non scendono, per affetto della crisi nello Stretto di Bab el Mandeb e degli attacchi Houthi all'Arabia saudita.



La campagna elettorale dei Dem: ai temi dell'affordability, del costo della vita, si è aggiunto quello della corruzione, indicata come la causa della non accessibilità economica.



Il caso dell'ambasciatrice Usa in Grecia Kimberly Guilfoyle, costretta alle dimissioni dopo lo scoop del Wall Street Journal, secondo cui avrebbe ricevuto da un finanziatore 100mila dollari per estinguere il debito della sua carta di credito.



Già fidanzata del governatore della California Gavin Newsom e poi del primogentito del presidente Don Jr.



Il 3 novembre i cittadini americani si esprimeranno anche su 157 quesiti referendari in 40 Stati.



Più che le classiche social issues come aborto, diritti gay o marijuana, quest'anno le preoccupazioni degli americani si sono concentrate sui data center, immigrazione tasse ai supericchi.



La diffidenza verso l'Ia e i data center è condivisa da elettori democratici e repubblicani: referendum a livello statale, di contee e città.



I referendum sull'immigrazione dei repubblicani.



Le proposte referendarie sulle tasse ai super-ricchi: democratici divisi in California.



Perquisita la casa della deputata democratica di origine somala Ilhan Omar, più volte oggetto degli attacchi di Trump.

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