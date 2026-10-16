16 OTT 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 19 min 11 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Maria Luisa Fantappiè (Responsabile del programma "Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’Istituto Affari Internazionali).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Maria Luisa Fantappiè (responsabile del Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello IAI).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.

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  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Maria Luisa Fantappiè

    responsabile del Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello IAI

    7:10 Durata: 19 min 11 sec
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