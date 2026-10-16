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Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).
Ospite: Maria Luisa Fantappiè (Responsabile del programma "Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’Istituto Affari Internazionali).
Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).
Puntata di "Spazio Transnazionale" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Maria Luisa Fantappiè (responsabile del Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello … IAI).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
Ospite: Maria Luisa Fantappiè (Responsabile del programma "Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’Istituto Affari Internazionali).
Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).
Puntata di "Spazio Transnazionale" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Maria Luisa Fantappiè (responsabile del Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello … IAI).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
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