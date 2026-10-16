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Ad aprire i lavori sarà Antonella Trentini, presidente nazionale di Unaep.
Seguiranno gli interventi del senatore Pierantonio Zanettin, del consigliere di Stato Brunella Bruno e dell’avvocata Lodovica Raparelli, PhD e docente presso l’Università di Oxford.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume “L’intelligenza artificiale nella giustizia e nella PA”", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 09:30.
Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale, Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
Il … contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Seguiranno gli interventi del senatore Pierantonio Zanettin, del consigliere di Stato Brunella Bruno e dell’avvocata Lodovica Raparelli, PhD e docente presso l’Università di Oxford.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume “L’intelligenza artificiale nella giustizia e nella PA”", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 09:30.
Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale, Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
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