16 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del volume “L’intelligenza artificiale nella giustizia e nella PA”

DIBATTITO | - Roma - 09:30 Durata: 1 ora 24 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Ad aprire i lavori sarà Antonella Trentini, presidente nazionale di Unaep.

Seguiranno gli interventi del senatore Pierantonio Zanettin, del consigliere di Stato Brunella Bruno e dell’avvocata Lodovica Raparelli, PhD e docente presso l’Università di Oxford.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume “L’intelligenza artificiale nella giustizia e nella PA”", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 09:30.

Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale, Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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