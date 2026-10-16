Ad aprire i lavori sarà Antonella Trentini, presidente nazionale di Unaep.



Seguiranno gli interventi del senatore Pierantonio Zanettin, del consigliere di Stato Brunella Bruno e dell’avvocata Lodovica Raparelli, PhD e docente presso l’Università di Oxford.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume “L’intelligenza artificiale nella giustizia e nella PA”", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 09:30.



Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale, Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti.



Il …

contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci