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Otto e Cinquanta è dedicata alle elezioni israeliane del 27 ottobre: una guida ai partiti, ai temi della campagna elettorale e ai sondaggi.
Ospite in diretta: Sharon Nizza, giornalista, da Tel Aviv.
È la prima di tre puntate sul voto in Israele, che avranno diversi ospiti (la prossima con il professor Enrico Campelli, che insegna diritto costituzionale comparato a Sciences Po).
A seguire, dalle 9, il collegamento con David Carretta da Bruxelles.
Puntata di "Otto e cinquanta" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Roberta Jannuzzi che in questa puntata ha ospitato Enrico Campelli (professore di … Diritto costituzionale comparato a Science Po - Campus mediorientale), David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
Ospite in diretta: Sharon Nizza, giornalista, da Tel Aviv.
È la prima di tre puntate sul voto in Israele, che avranno diversi ospiti (la prossima con il professor Enrico Campelli, che insegna diritto costituzionale comparato a Sciences Po).
A seguire, dalle 9, il collegamento con David Carretta da Bruxelles.
Puntata di "Otto e cinquanta" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Roberta Jannuzzi che in questa puntata ha ospitato Enrico Campelli (professore di … Diritto costituzionale comparato a Science Po - Campus mediorientale), David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
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