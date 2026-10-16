16 OTT 2026
rubriche

Otto e cinquanta

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 08:50 Durata: 17 min 6 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Otto e Cinquanta è dedicata alle elezioni israeliane del 27 ottobre: una guida ai partiti, ai temi della campagna elettorale e ai sondaggi.

Ospite in diretta: Sharon Nizza, giornalista, da Tel Aviv.

È la prima di tre puntate sul voto in Israele, che avranno diversi ospiti (la prossima con il professor Enrico Campelli, che insegna diritto costituzionale comparato a Sciences Po).

A seguire, dalle 9, il collegamento con David Carretta da Bruxelles.

Puntata di "Otto e cinquanta" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Roberta Jannuzzi che in questa puntata ha ospitato Enrico Campelli (professore di Diritto costituzionale comparato a Science Po - Campus mediorientale), David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.

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  • Enrico Campelli

    professore di Diritto costituzionale comparato a Science Po - Campus mediorientale

    David Carretta

    corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo

    8:50 Durata: 17 min 6 sec
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