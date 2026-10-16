Otto e Cinquanta - Guida alle elezioni in Israele, la sfida tra Netanyahu ed Eisenkot e il rischio dello stallo

Il 27 ottobre Israele vota per rinnovare la Knesset, il Parlamento.



È la prima elezione dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e dopo tre anni di guerra.



Si presentano trentotto liste, e secondo i sondaggi una dozzina circa dovrebbe superare la soglia di sbarramento.



Otto e Cinquanta dedica al voto israeliano tre puntate, e comincia con una guida ai partiti, ai temi della campagna e ai sondaggi insieme a Sharon Nizza, giornalista che vive e lavora a Tel Aviv.



Nella coalizione uscente, spiega la giornalista, ci sono il Likud di Benjamin Netanyahu, che resta forte pur avendo perso molto …

consenso, i due partiti della destra oltranzista, Potere ebraico del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il Sionismo religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, e i due partiti ultraortodossi.



A destra si presenta anche un partito nuovo, fondato quest’estate dall’ex generale Ofer Winter, che ha messo al secondo posto un arabo israeliano cristiano e cerca di rivolgersi anche a un elettorato laico.



Nell’opposizione la sorpresa è Yashar, il partito dell’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, oggi il più forte concorrente del Likud.



Gli ex primi ministri Naftali Bennett e Yair Lapid si sono uniti in una lista guidata da Bennett, ma secondo Nizza hanno perso consensi proprio a vantaggio di Eisenkot.



È cresciuta la sinistra dei Democratici, nata dall’unione del Meretz e dei laburisti e guidata dall’ex vicecapo di stato maggiore Yair Golan.



I partiti arabi si presentano divisi: tre hanno formato una lista unica, mentre il partito islamico Ra’am corre da solo e ha candidato al secondo posto un ebreo, un ex alto ufficiale di polizia.



All’opposizione c’è anche il partito di Avigdor Lieberman, che è un uomo di destra.



La giornalista sottolinea che gli schieramenti non coincidono con la divisione tra destra e sinistra, e ricorda anche la lista dei riservisti dell’esercito, legata a rivendicazioni economiche, che i sondaggi danno a volte sopra e a volte sotto la soglia.



I temi della campagna, osserva Nizza, sono rimasti soprattutto interni, nonostante tre anni di guerra e fronti ancora aperti.



Al centro c’è la richiesta di una commissione d’inchiesta sui fallimenti che hanno reso possibile il 7 ottobre.



C’è la figura di Netanyahu, che divide i partiti tra chi è disposto ad allearsi con lui e chi no.



E c’è la leva militare degli ultraortodossi, che riapre anche la questione del servizio militare o civile degli arabi israeliani, oggi esentati.



I sondaggi, conclude la giornalista, fotografano uno stallo.



Né la coalizione né l’opposizione arrivano ai 61 seggi necessari per governare, e il Likud e Yashar si contendono il primo posto con un numero di seggi compreso tra 21 e 25.



Le consultazioni dopo il voto potrebbero durare fino a due mesi, e se non si trovasse una maggioranza si potrebbe tornare alle urne, come è accaduto cinque volte tra il 2019 e il 2022.



In chiusura il collegamento con David Carretta, corrispondente da Bruxelles, sul Consiglio europeo.



Nella prima giornata i leader non si sono mossi dalle posizioni già note sul bilancio pluriennale 2028-2034, con i paesi frugali che chiedono tagli e gli Amici della coesione che difendono i fondi per l’agricoltura e la coesione.



Il presidente del Consiglio europeo António Costa presenterà verso metà novembre un nuovo testo negoziale, in vista di un vertice straordinario a fine novembre e del Consiglio europeo di dicembre, dove vorrebbe arrivare a un accordo all’unanimità.



Sulla Cina i capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione un nuovo strumento per escludere le merci cinesi da alcuni settori del mercato unico quando le esportazioni crescono in modo eccessivo, come avevano proposto Francia e Germania.



Sull’energia l’Italia, con i paesi del gruppo di Visegrad, ha cercato di riaprire il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, sia per l’industria sia nella versione che dal 2028 colpirà carburanti e riscaldamento, ma i paesi nordici, la Germania, la Francia e la Spagna si sono opposti.



Per Carretta la Commissione resta a corto di strumenti immediati contro il caro energia: la presidente Ursula von der Leyen ha proposto una riserva strategica europea di gas, che richiederà mesi, se non un anno.



Nella seconda giornata è atteso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre i leader cercano soluzioni alla carenza di intercettori Patriot, ai problemi di condivisione dell’intelligence e all’accesso al sistema satellitare Starshield, controllato dal Pentagono.



Sulle migrazioni la premier danese Mette Frederiksen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vogliono criticare le regolarizzazioni di massa decise dal premier spagnolo Pedro Sánchez, mentre la bozza delle conclusioni esprime solidarietà alla Spagna sulla crisi di Ceuta.

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