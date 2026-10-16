16 OTT 2026
rubriche

Otto e Cinquanta - Guida alle elezioni in Israele, la sfida tra Netanyahu ed Eisenkot e il rischio dello stallo

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 08:50 Durata: 17 min 6 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Il 27 ottobre Israele vota per rinnovare la Knesset, il Parlamento.

È la prima elezione dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e dopo tre anni di guerra.

Si presentano trentotto liste, e secondo i sondaggi una dozzina circa dovrebbe superare la soglia di sbarramento.

Otto e Cinquanta dedica al voto israeliano tre puntate, e comincia con una guida ai partiti, ai temi della campagna e ai sondaggi insieme a Sharon Nizza, giornalista che vive e lavora a Tel Aviv.

Nella coalizione uscente, spiega la giornalista, ci sono il Likud di Benjamin Netanyahu, che resta forte pur avendo perso molto consenso, i due partiti della destra oltranzista, Potere ebraico del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il Sionismo religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, e i due partiti ultraortodossi.

A destra si presenta anche un partito nuovo, fondato quest’estate dall’ex generale Ofer Winter, che ha messo al secondo posto un arabo israeliano cristiano e cerca di rivolgersi anche a un elettorato laico.

Nell’opposizione la sorpresa è Yashar, il partito dell’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, oggi il più forte concorrente del Likud.

Gli ex primi ministri Naftali Bennett e Yair Lapid si sono uniti in una lista guidata da Bennett, ma secondo Nizza hanno perso consensi proprio a vantaggio di Eisenkot.

È cresciuta la sinistra dei Democratici, nata dall’unione del Meretz e dei laburisti e guidata dall’ex vicecapo di stato maggiore Yair Golan.

I partiti arabi si presentano divisi: tre hanno formato una lista unica, mentre il partito islamico Ra’am corre da solo e ha candidato al secondo posto un ebreo, un ex alto ufficiale di polizia.

All’opposizione c’è anche il partito di Avigdor Lieberman, che è un uomo di destra.

La giornalista sottolinea che gli schieramenti non coincidono con la divisione tra destra e sinistra, e ricorda anche la lista dei riservisti dell’esercito, legata a rivendicazioni economiche, che i sondaggi danno a volte sopra e a volte sotto la soglia.

I temi della campagna, osserva Nizza, sono rimasti soprattutto interni, nonostante tre anni di guerra e fronti ancora aperti.

Al centro c’è la richiesta di una commissione d’inchiesta sui fallimenti che hanno reso possibile il 7 ottobre.

C’è la figura di Netanyahu, che divide i partiti tra chi è disposto ad allearsi con lui e chi no.

E c’è la leva militare degli ultraortodossi, che riapre anche la questione del servizio militare o civile degli arabi israeliani, oggi esentati.

I sondaggi, conclude la giornalista, fotografano uno stallo.

Né la coalizione né l’opposizione arrivano ai 61 seggi necessari per governare, e il Likud e Yashar si contendono il primo posto con un numero di seggi compreso tra 21 e 25.

Le consultazioni dopo il voto potrebbero durare fino a due mesi, e se non si trovasse una maggioranza si potrebbe tornare alle urne, come è accaduto cinque volte tra il 2019 e il 2022.

In chiusura il collegamento con David Carretta, corrispondente da Bruxelles, sul Consiglio europeo.

Nella prima giornata i leader non si sono mossi dalle posizioni già note sul bilancio pluriennale 2028-2034, con i paesi frugali che chiedono tagli e gli Amici della coesione che difendono i fondi per l’agricoltura e la coesione.

Il presidente del Consiglio europeo António Costa presenterà verso metà novembre un nuovo testo negoziale, in vista di un vertice straordinario a fine novembre e del Consiglio europeo di dicembre, dove vorrebbe arrivare a un accordo all’unanimità.

Sulla Cina i capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione un nuovo strumento per escludere le merci cinesi da alcuni settori del mercato unico quando le esportazioni crescono in modo eccessivo, come avevano proposto Francia e Germania.

Sull’energia l’Italia, con i paesi del gruppo di Visegrad, ha cercato di riaprire il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, sia per l’industria sia nella versione che dal 2028 colpirà carburanti e riscaldamento, ma i paesi nordici, la Germania, la Francia e la Spagna si sono opposti.

Per Carretta la Commissione resta a corto di strumenti immediati contro il caro energia: la presidente Ursula von der Leyen ha proposto una riserva strategica europea di gas, che richiederà mesi, se non un anno.

Nella seconda giornata è atteso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre i leader cercano soluzioni alla carenza di intercettori Patriot, ai problemi di condivisione dell’intelligence e all’accesso al sistema satellitare Starshield, controllato dal Pentagono.

Sulle migrazioni la premier danese Mette Frederiksen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vogliono criticare le regolarizzazioni di massa decise dal premier spagnolo Pedro Sánchez, mentre la bozza delle conclusioni esprime solidarietà alla Spagna sulla crisi di Ceuta.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Enrico Campelli

    professore di Diritto costituzionale comparato a Science Po - Campus mediorientale

    David Carretta

    corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo

    8:50 Durata: 17 min 6 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Da Radio Radicale 8 50 una notizie al giorno in 10 minuti con Roberta Jannuzzi.
Per rinnovare.
Del parlamento la prima elezione dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e dopo tre anni di guerra, da cui tendiamo a guardare la politica israeliana attraverso la sola figura di Benjamin Netanyahu, mentre è una politica viva e complessa quanto quella di Paesi molto più grandi. Netanyahu è sì, il primo ministro rimasto più a lungo in carica nella storia del Paese, ma ogni suo governo è nato dal voto e da accordi tra molti partiti, nessun partito ha mai avuto da solo la maggioranza. Negli ultimi anni gli israeliani sono tornati più volte alle urne perché non si riusciva a formare
Un'asta, una maggioranza stabile, questa volta si presentano 38 liste e secondo i sondaggi una dozzina circa dovrebbe entrare in Parlamento. Ci sono partiti laici e religiosi ebraici arabi e alcuni sono guidati da ex generali e da oggi e fino al voto approfondiremo le elezioni israeliane con in tre puntate. Cominciamo con una guida ai partiti sui temi della campagna e sui sondaggi insieme
A Sharon, Nizza, giornalista che vive e lavora a Tel Aviv, buongiorno Sharon e ben trovata
Buongiorno.
Allora partiamo proprio da una mappa delle delle aree politiche dei partiti che si presentano queste elezioni, come si dispongono
Allora, ovviamente, partiamo dal Likud Likud, il partito di Netanyahu, partito storico, che sentono sempre poco più posizionato ancora con un buon ko col tempo, anche se perde molto del suo contenuto il partito di Netanyahu guardiamo partito della coalizione attuale del partito di Itamar, Ben Gvir e la destra diciamo oltranzista vi vengo a dire ma io dico il partito di
E del ministro delle Finanze del quale good bank?
La destra oltranzista, i partiti ultraortodossi, questi sono i partiti che furono all'attuale coalizione sono due partiti
Un nuovo partito new entry,
Registrato solamente quest'estate è formato da un
Generale piuttosto Falco offre Winter, che ha messo però in lista poi un anche un arabo israeliano cristiano, il numero due, e si pone come una già una anche un
Un orientamento sicuramente a destra e di sicurezza, però cerca di aprirsi rispetto a un elettorato più vasto, appunto non anche un ex un letterato laico, quindi una lista che apre qualche prospettiva diversa, invece torniamo sulla mappa di quella che è l'attuale opposizione
E ci sono cioè il partito chiaramente che la sorpresa diciamo di questo in questo momento, che è quello dell'ex capo di stato maggiore Gabi, Gadi Eisenkot, ex partito, si chiama Yashar dritto
Perché è il partito che più è in competizione con il Likud di Netanyahu. Poi abbiamo il partito del formato dai due ex vice e dei due ex premier a rotazione nel governo del 2021, cioè Naftali, Bennet e Yair Lapid, che sono mette insieme una lista unica a guida Bennet e hanno molto perso e dei loro conseguiti nel momento in cui hanno fatto quest'unione e chi ha guadagnato da questo non è stato proprio Alison code, quindi qui stiamo parlando però di una della,
La competizione interna all'opposizione e abbiamo il partito che invece è salito molto rispetto alla presenza attuale e della nella pienezza del partito della sinistra laburista. Diciamole re l'erede della di questo è il partito della sinistra laburista che si chiama i Democratici guidato dagli Ayers Golan, ex vice capo di stato maggiore a lui, e che ha messo insieme unendo insieme, le 2 liste del Meretz del Labour, appunto ha portato a avere un maggior consenso rispetto a quanto è stato negli ultimi anni rispetto a questi voti alla sinistra,
E poi ci sono i partiti arabi che sono divise in due perché tre dei partiti arabi si sono coalizzati, formando una lista unica e un altro partito arabo. Il partito islamico di Ram invece concorre ad attori anche dicono, una volta molto interessante, speculare rispetto a quella di quello che abbiamo detto prima delle partite di o per vincere invece un partito arabo, anzi un partito islamico che è legato a un movimento islamico del tuo d'Israele e ha messo in lista
Secondo posto invece un candidato ebreo, tra l'altro, probabilmente dalle sfide della sicurezza. È stato un commissario di alto livello, di pulizia e di altre da Lodi. Ti chiama che appunto concorre al numero 2 di questo partito arabo.
E poi abbiamo i partiti di sempre all'opposizione di Avigdor Lieberman, che però è sicuramente bisogna capire che le opposizioni coalizione non significa necessariamente dare troppo ministro, appunto, sicuramente Naftali. Bennet ne è un esempio, ma anche Avigdor Lieberman, che è sicuramente un palco attualmente nel Bper considerato nel blocco dell'opposizione.
In questa più o meno la mappa dei partiti che passano. C'è anche un altro partito che ogni tanto passano ogni tanto non passa solo sulla soglia di sbarramento, che ha una coalizione fatta da rivendicazione dei diritti dei riservisti dell'esercito reale, è di 23 anni di rivendicazioni economiche, diciamo questo è quello quello caratterizza appunto si attesta a pochi seggi dipende dai dai sondaggi, insomma perfettamente l'idea della complessità e per quanto riguarda i temi della campagna elettorale e con quali sono stati i principali
I temi continuano ancora a essere molto in termini, nel senso che, diversamente da quanto potremmo andare in altri sette, tre anni di guerra, effettua cioè quindi a che cosa sarà il futuro degli vari scenari bellici ancora.
Il tutto presenti voglio dire per gli israeliani, eppure invece la predominanza è stata la questione del di formare una, la necessità di formare una commissione d'inchiesta sui fatti che hanno portato al fallimento del 7 ottobre, che non è stata formata, appunto, nella Knesset uscente
La figura di Netanyahu sicuramente c'è tutta, ma anche vediamo gli schieramenti per come li ha descritti. In sostanza, cos'è la loro, il loro, il loro comune denominatore, chi è disposto a fare un'alleanza con Netanyahu,
E chi invece no, non quindi necessariamente, appunto, destra o sinistra.
Rispetto dei temi
E sicuramente è la questione dell'arruolamento degli ultra ortodossi,
Che ogni tanto apre anche la questione, quella sotto questione dell'arruolamento a loro da o al servizio militare o al servizio civile degl degli arabi, perché anche sono esonerati dal dal servizio militare, ma questi, diciamo, sono i testi, i temi che principalmente occupando
Questa campagna elettorale e ci portano de facto alla situazione di stallo in cui ci si trova,
E c'era un'ultima domanda, i sondaggi come come siamo messi oggi ecco appunto lo stallo rappresentato, benissimo, ha detto, andando ad andare i sondaggi, continuano a faccio una media dei sondaggi, però in soltanto a chi replica una situazione tragica di migliori di polarizzazione per cui sia l'attuale opposizione,
E dato che l'attuale coalizione non rientra in nessuna delle due, riesce ad arrivare ai 61 seggi
è necessario per fare un governo e al momento il Likud di Netanyahu e via Salvi Eisenkot contendono
Delle volte Eisen cotte al principale partito, ma stiamo parlando comunque o delle volte il Likud principale partito, ma partiamo parliamo comunque di Wen fra i 21 e 25 seggi, quindi questo è il massimo. Diciamo che in genere viene rilevato nei sondaggi e di nuovo non è sufficiente per bloccare e sbloccare lo stallo.
E che si prospetta e questo potrebbe portare alla alla possibilità di sé durante tutto il periodo post elezioni, che potrebbe anche richiedere due mesi tra
Un consultazioni e i tentativi di suonare il primo tentativo di buon governo, poi ce ne potrebbe essere un secondo con tutto quel lasso di tempo se non si troverà una soluzione, ovviamente, se poi invece anche da capire che cosa succederà veramente dalle urne, allora era ovviamente più replica al post la possibilità di tornare alle urne, esattamente come è stato in passato tra il 2019 e il 2022, quando Y è andato cinque volte alle alle urne
Bene, allora Sharon grazie, poi ci sentiremo con te in vista delle elezioni.
Fra 11 giorni, praticamente in Israele, si vota di martedì lo ricordiamo e intanto grazie davvero a Sharon Nizza,
Allora voi sono le 8:59 minuti, noi siamo collegati a questo punto con David Carretta che a Bruxelles e parliamo con lui nel Consiglio europeo che si è tenuto ieri e continua, oggi partiamo dai temi che sono stati trattati oggi, come avete sentito dalla rassegna stampa anche nella notte David buongiorno buongiorno a voi la discussione al Consiglio europeo si è concentrato,
Due su tre,
Innanzitutto il nuovo quadro finanziario pluriennale, il bilancio 2028 2034 dell'Unione europea. Su questo non ci sono stati dei movimenti sostanziali leader hanno ripetuto, anche all'interno della stanza dietro le porte chiuse, quello che avevano già dichiarato davanti alle telecamere per le rispettive audience nazionali. Fondamentalmente, da un lato, i frugali che vogliono più tagli al bilancio comunitario dall'altra parte degli amici della coesione, che invece vogliono salvare a tutti i costi le allocazioni nazionali per l'agricoltura e la coesione. Che il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa prenderà in mano il negoziato
Con la presentazione di una nuova l'ecobonus, il testo che serve da base per le trattative sul bilancio,
Dammi Google box sarà presentata attorno a metà novembre prima di un vertice straordinario che si terrà alla fine del prossimo mese, ma l'appuntamento più importante del Consiglio europeo di metà dicembre è lì che Costa. Vorrebbe arrivare ad un accordo che deve essere all'unanimità. Ci sono dubbi sulla questa scadenza perché le posizioni degli Stati membri rimangono molto distanti
Altro tema in discussione. La Cina, più consensuale perché, se deficit commerciale degli squilibri nella redazione economica, continuano a crescere. Bug, ad un accordo preliminare che è stato raggiunto sulle auto dei libri della scorsa settimana e che è stato salutato positivamente anche dai leader europei
I capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione di Ursula von der Leyen di presentare un nuovo strumento per proteggersi dalla Cina, fondamentalmente quello che avevano chiesto negli scorsi giorni Francia e Germania, uno strumento che dovrebbe permettere di escludere la Cina dal mercato unico.
In alcuni settori, quando c'è un aumento eccessivo delle esportazioni cinesi. Infine, c'è stato uno scontro su un vecchio tema che ritorna regolarmente il sistema di scambio delle emissioni ETS scontro nell'ambito del dibattito sulla crisi sui prezzi dell'energia in Italia, insieme ai Paesi del Gruppo di Visegrad ha cercato in qualche modo di riaprire il dossier Etf per l'industria ma anche ETS 2 che colpirà a partire dal 2028,
I consumatori, una sovrattassa sui carburanti e sul riscaldamento negli immobili
Alla fine, il gruppo di Paesi nordici, insieme alla Germania e la Francia e la Spagna, hanno respinto in questa in un certo senso, questa offensiva di Meloni e dei Paesi del Gruppo di Visegrád.
Ma rimane un fatto che l'Unione europea, in particolare la Commissione, è a corto di strumenti per fronteggiare nell'immediato l'aumento dei prezzi non solo dei carburanti ma anche e soprattutto se il gas, l'unica proposta che Ursula von der Leyen ha portato ieri
Al Consiglio europeo è una sorta di nuova riserva strategica di gas a livello europeo,
Siamo al 15 ottobre, non si farà subito, ci vorranno mesi se non un anno per eventualmente elaborare su questo. Questa proposta non è una soluzione per alleviare il peso delle bollette e del prezzo alla pompa della benzina per cittadini e imprese e dalle indagini, invece, il Consiglio Europeo affronta la politica estera. La sicurezza si attende
Il presidente ucraino Zelenskij,
Sì, tra pochi minuti Zelenskij dovrebbe arrivare qui, nel palazzo dove si tiene il vertice dei capi di Stato e di governo che intendono mostrare la loro unità attorno al presidente ucraino nel momento in cui viene nuovamente tradito da Donald Trump il problema, però è cosa fare per sostenere l'Ucraina e permetterle di continuare a difendersi.
Nel momento in cui c'è una penuria grave descrivono il Washington Post la sua gente stamattina di intercettori Patriot dunque impossibile proteggere
Le infrastrutture, le città ucraine, gli attacchi dei missili balistici condotti dalla Russia c'è un problema di condivisione delle informazioni di intelligence. Ne abbiamo già parlato ieri, c'è il problema dell'accesso a star Shields, cioè
Sistema satellitare legato Starlink, ma che è controllato dal Pentagono, che serve sia sulla linea del fronte schiera.
Per gli intercettori de dei
Dei droni.
Lanciati dalla Russia morale cinque anni dopo l'inizio di questa guerra di aggressione, quasi cinque anni, l'Unione europea sta ancora cercando delle soluzioni per non dipendere dagli Stati Uniti, è regolarmente se ne accorge quando emerge una crisi come quella scoppiata.
Dopo l'accordo sul leader di Donald Trump, c'è un altro tema che verrà affrontato oggi a pranzo e che sia altamente divisivo e quello delle politiche migratorie la premier danese Mette Frederiksen insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intendono
Criticare nuovamente. Pedros Sanchez, il premier spagnolo per la regolarizzazione di massa, hanno chiesto di mettere nelle conclusioni del Consiglio europeo una critica nei confronti del pool factor, fattore attrazione che, secondo loro, viene innescato da queste regolarizzazioni di massa. Ci si attende dunque a un nuovo scontro su questo tema particolarmente delicato con una componente italo spagnola. Non è chiaro se,
L'Italia rinnoverà o meno i famosi controlli alle frontiere aeree e navali con la Spagna per la crisi di Saint
Tra l'altro, nella bozza delle conclusioni i leader esprimeranno la solidarietà nei confronti della Spagna su senta, ma il contenzioso, lo scontro più politico elettorale che altro è destinato comunque a proseguire chiaro, grazie, Monica Rita, e poi vedremo appunto le conclusioni intanto ce ne scusiamo con gli ascoltatori, anche con lo stesso David per i problemi tecnici che abbiamo.

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti