16 OTT 2026
rubriche

Notiziario del mattino

RUBRICA | di Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi - RADIO - 09:07 Durata: 23 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Dichiarazioni Tajani dopo vertice PPE a Bruxelles ieri; sintesi interviste a Schiavo, Rossi Hawkins, Dori, Iaia, Calderone, Lacarra.

Puntata di "Notiziario del mattino" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi .

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 23 minuti.
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