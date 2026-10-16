16 OTT 2026
rubriche

Collegamento con David Carretta da Bruxelles

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 09:00 Durata: 7 min 29 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Puntata di "Collegamento con David Carretta da Bruxelles" di venerdì 16 ottobre 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi che in questa puntata ha ospitato David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 7 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti