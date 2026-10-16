16 OTT 2026
intervista

Fuori sede: i misteri dell'articolo 8 della legge elettorale, intervista a Gabriele Maestri

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 10:22 Durata: 33 min 50 sec
A cura di Francesca Rosini
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"Fuori sede: i misteri dell'articolo 8 della legge elettorale, intervista a Gabriele Maestri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Gabriele Maestri (costituzionalista e giornalista).

L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 10:22.

La registrazione video ha una durata di 33 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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