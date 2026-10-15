La modalità con cui Prevost ha comunicato e gestito il tumore descrive lo stile del suo pontificato.



Enrico Cisnetto ne discute con Marco Ansaldo, Vaticanista, Consigliere di Limes, Presidente dei Musei del Mare di Genova, Luca Diotallevi, Professore di Sociologia Università di Roma Tre, Editorialista Il Messaggero e Massimo Faggioli, Storico della chiesa, Professore nel Dipartimento di Teologia e Scienze religiose Villanova University, autore di “Leone XIV e la Chiesa globale” (Morcelliana).



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Forza da leone", registrato a Youtube …

giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Massimo Faggioli (ordinario di Ecclesiologia e Storia del cristianesimo alla Villanova University di Filadelfia), Luca Diotallevi (ordinario di Sociologia all'Università degli Studi Roma Tre), Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Marco Ansaldo (giornalista e vaticanista, consigliere scientifico della Rivista di Geopolitica Limes).



Tra gli argomenti discussi: Vaticano.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 45 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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