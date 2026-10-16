La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
Rubrica
14:45
9:30 - Roma
10:00 - Roma
10:15 - Roma
10:30 - Roma
16:30 - Roma
10:30 - Genova
13:00 - Milano
9:00 - Napoli
14:45 - Capri
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
Buongiorno e benvenuti alla rubrica, scegliere il futuro, le spese pubbliche si distinguono tra spese correnti, quelle che vengono utilizzate per i servizi generali, per i servizi particolari, pensiamo alla scuola, la sanità, il pagamento delle pensioni e così via, e le spese per investimento queste ultime sono spese che possono essere di natura infrastrutturale o di altra natura cercano di migliorare la qualità delle infrastrutture.
Energetiche, di trasporto idriche e che tipicamente hanno effetti positivi sulla crescita economica nel lungo termine.
Il documento di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles prima della presentazione della vera e propria legge di Bilancio
Contiene un'informazione interessante che non mi sembra essere stata sottolineata nei commenti dei media,
E cioè che la spesa per investimenti rispetto al prodotto interno lordo resterebbe intorno al 4%, anche l'anno prossimo, dopo aver avuto valore di questo tipo grazie al cosiddetto PNRR e al Piano nazionale di ripresa e resilienza negli ultimi anni, cioè grazie ai finanziamenti europei.
Il documento di bilancio inviato alla Commissione europea mostra che, in assenza di azioni, la quota degli investimenti sul prodotto interno lordo tenderebbe a scendere nel 2027, ma grazie ai nuovi finanziamenti europei per l'energia per la difesa questa quota resterà superiore al 4%, un dato importante, un dato significativo.
Anche se bisogna ancora capire questi investimenti, che cosa concretamente copriranno in termini di allocazione della spesa, ai vari settori, ancora una volta, dunque, grazie alla cosiddetta flessibilità europea, in realtà è maggiore debito, semplicemente è un debito che l'Italia può fare senza incorrere nelle sanzioni delle regole macroeconomiche e fiscali europee.
Dicevo, ebbene, che questo Invest che questo maggiore debito si faccia per investimenti e non per spesa corrente, la scelta di investire risorse aggiuntive ha poi un gioco semantico dietro il governo nel documento inviato alla Commissione,
Chi ama la cosiddetta flessibilità per l'energia investimenti sulla sicurezza energetica in realtà, l'Europa ci consente di fare questo debito aggiuntivo per un processo di decarbonizzazione, cioè una riduzione non solo della dipendenza da dall'estero, del nostro sistema energetico, un miglioramento dell'efficienza energetica, ma anche un passaggio più veloce verso le rinnovabili, tema su cui l'Italia è decisamente indietro. Dunque non basta avere soldi, bisogna anche cambiare le procedure, perché altrimenti assisteremo a quello a cui già assistiamo, e cioè che tantissime domande di installazione di rinnovabili, che vengono anche dal mercato, che quindi non gravano sulla finanza pubblica, sono bloccate.
Dalla mancanza di autorizzazioni a livello nazionale o a livello regionale. Trasformare dunque questi investimenti nella decarbonizzazione, anche se il governo preferisce chiamarla sicurezza energetica, non è soltanto una questione di fondi, ma anche di procedure.
Leggeremo più avanti quello che il governo conta di fare in questo campo, ma è comunque significativo che l'Italia continui a fare magari un pochino più di debito per investimenti e non per bonus di breve termine. Proprio ieri è uscito il nuovo futures brief dedicato alle tecniche di valutazione dei rischi e delle opportunità future,
Di analisi delle così dei cosiddetti mega trend, elaborati nell'ambito del progetto eco sistema futuro lanciato dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile è un modo per mostrare il documento è disponibile sul sito eco sistema futuro punto it.
Che è possibile anticipare le future tendenze, i rischi futuri, ma ovviamente bisogna attrezzarsi anche da un punto di vista analitico. Per fare tutto questo, spero che la scelta del Governo di investire di più sul futuro sia coerente con queste valutazioni, su cui però l'Italia è decisamente indietro rispetto ad altri Paesi. Scegliere il futuro vuol dire non solo spendere soldi
Ma decidere dove investire quei soldi con quali procedure, perché purtroppo le crisi si moltiplicano e noi rischiamo di essere molto esposti. Grazie buona giornata a tutte e a tutti
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0