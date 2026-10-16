16 OTT 2026
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Albania italianofona

RUBRICA | - Radio - 10:48 Durata: 12 min 7 sec
A cura di Francesca Rosini
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In questa intervista, il giornalista pugliese di Ostuni, Alessandro Nardelli, racconta il significato del Premio Nikolin Gjoja, il riconoscimento ricevuto per il suo impegno nel promuovere i legami culturali e umani tra i due Paesi.

Nardelli racconta che attraverso il suo lavoro, emerge il valore dell'informazione come strumento di conoscenza reciproca, capace di costruire ponti tra comunità, tradizioni e identità diverse, unite da una storia di amicizia e collaborazione.

Puntata di "Albania italianofona" di venerdì 16 ottobre 2026 con gli interventi di Artur Nura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana), Alessandro Nardelli (giornalista).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale a cui per la rubrica Albania italiano fa una, portiamo un altro percorso Italo albanese, ho il piacere di farvi sapere che, ospite del nostro programma oggi e il collega Alessandro Lunardelli, grazie di aver accettato questa intervista.
Grazie a te Arthur e grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo tanto gli dico piacere e per prima vorrei far sapere ai nostri ascoltatori, diciamo fa fare una introduzione tua a loro.
Allora io ho Arthur, sono una giornalista dal 2009 e 2 3 anni, prima ho iniziato già il mio percorso, quindi.
Sono nel pieno della mia carriera.
Solo grazie sono un pugliese di Ostuni provincia di Brindisi e dirigo, o il giornale in Puglia, 24, che è un giornale che copre l'intera regione Puglia con dei focus, su anche sulle notizie NUTS Tonali più importanti dell'OCSE complimenti, non è una cosa facile, pare ecco far coprire dirigere un giornale, ma in questo giornale potresti dire quale parte prendo prende la comunità albanese di italo-albanese, se possiamo dire così
Sì, sicuramente allora la comunità italo albanese è rappresentata dal nostro collega Tommaso Garofalo, con la sua rubrica, la diplomazia dei sentimenti, e quindi abbiamo, ecco anche una un'attenzione particolare io di recente alla Rofalco dovresti sapere che ha iniziato questo percorso giornalistico con tramite radio datati.
Non lo sapeva, abbiamo, ne abbiamo rateizzato diverse interviste sulla comunità italo albanese in Puglia,
Notato la passione per diventare giornalista, dunque è diventato un giornalista, complimenti a Garofalo.
Eh sì, e io di recente Arthur poi ho avuto l'onore di ricevere un premio dalla comunità albanese, si chiama Nikolin gioia il premio e dobbiamo dire che questo nome rappresenta, diciamo una figura molto nota albanese, di un attore molto bravo, che ha avuto un ruolo importante nella cinematografia albanese nient'altro di Durazzo dunque è un nome che secondo me dovresti essere orgoglioso per questo premio.
Certo, è un po', forse, come Aldo Fabrizi da noi appunto, appunto credo di sì, quindi è importante io ho conosciuto la figlia a Kean, sia Gioia, che è brindisina, diciamo odori da oramai April, destina poiché lei è due Razzino come suo padre però oramai brindisina.
E noi con lei ci siamo conosciuti è nata una stima reciproca che l'ha portata a confermo il mio assieme all'associazione di espressioni d'arte con il presidente Ruggiero Cairo a conferirmi questo premio, che io per me è un motivo di profonda emozione e gratitudine perché, ecco Arturo è un riconoscimento importante perché celebra proprio il legame tra i popoli, le culture, le storie perché noi non possiamo dimenticare le strade ordinarie pagine di umanità che la al popolo brindisino ha scritto nel 1991 quando,
Proprio migliaia di albanesi approdarono sulle nostre coste e loro artwork amano propria libertà, dignità e speranza e il popolo brindisino non alzò muri, adesso si parla di questi tempi di re migrazione, invece il popolo brindisino
Aprile Pau Orthez nelle proprie case, che dovrebbe sembrare la cosa più normale, invece non lo è. I brindisini fece aprire per i brindisini per i per Puglia e Bari ha primaria cioè Ali a quelli che hanno bisogno e un codice torico. No, lo abbiamo noi, per Spain bisognò di l'abbiamo fatto per gli ebrei, l'abbiamo fatto per gli afgani, stampe tutti, anche per l'opposizione iraniana e di riaccende lo abbiamo fatto anche alla richiesta del governo italiano per per i rifugiati africane. Certo poi, tra l'altro ti voglio raccontare un aneddoto io direi, qualche anno fa era un po'più piccolino, quindi parliamo di una quindicina d'anni fa a
Ero con degli amici a dare sostegno a degli immigrati che erano venuti in Italia, né nella città di Oria, da qui vicino provincia di Brindisi, praticamente eravamo estrazione Doria e c'era, un ragazzo che aveva fame, molta fame si vedeva, allora io ho preso e gli ho dato un panino lui la prima cosa che ha fatto è stato a dividere il panino in due ha detto un pezzo a me un pezzo a te e lui aveva fame.
Giusto quindi questo questo era.
Appunto di Ras, racconta il nostro DNA di a degli albanesi e di Enea, dei baresi, no di pugliese, certo, poiché non sarebbe lo stesso nel nord Italia, la dobbiamo dire anche questo.
Certo probabilmente sì, perché abbiamo proprio dei caratteri anche diversi noi al Sud Miren do conto che ad Ostuni, né nella stessa Puglia Bari, anche quando ci vado per lavoro c'è proprio l'abitudine di come si dice di fare comunella cioè tu sei in strada trovi l'amico ti fermi dice andiamo a prendere il caffè, ci fumiamo una sigaretta, quindi questo rappresenta proprio l'effetto del nostro DNA diciamo poiché siamo molto vicini e ho tratto sempre d'Italia come Grande fratello e noi siamo fratelli e
Certo, le famiglie miste da quelle parti son già esteso molto, credo italo-albanese.
Tra l'altro, poi Hartle la mia, devi sapere che la mia famiglia.
Ah dei dei legami con l'Albania, perché è quello di mio fratello,
Ecco, tra i dei miei fratelli, sono per metà albanesi.
Comma quindi raccontarmi mi mi mi diverto, molto curioso ora e se praticamente la mio padre, la seconda compagna di mio padre, è albanese e quindi ha avuto tre figli con papà e.
Però sono per metà albanesi, quindi è anche parte della mia storia personale del mio sangue della mia quotidianità, l'Albania.
È bello che bella storia, dunque, ma tu, come ti sei sentito, con questi fratelli, metà albanese, si sente Frontelli, comunque non c'è nessuna differenza, come con gli altri fratelli, se fossero italiani, per esempio.
Noi no, loro sono miei fratelli, sono Sangue del mio sangue e quindi e poi io sono del parere che non c'è nessuna differenza, non perché uno ha i capelli biondi o i capelli neri o agli occhi a mandorla e bianco e nero è diverso da un altro mi associo a questa opinione, mi sento anche io tale quindi questo è molto importante per me, tra l'altro poi anche il club. Io faccio parte del Rotary Club Ostuni Rosamarina,
Noi, come club, siamo Moncler, dobbiamo dire molto dinamico, io ho partecipato a diversi eventi a Tirana con loro e faccio salutare tutti lor poiché Song Levi degli veramente dei dei nobili persone, sì, sì, noi siamo vicini proprio al club di Tirana, di recente è avvenuto il presidente in una nostra riunione quindi,
Un motivo in più anche per essere vicino alla comunità comunità albanese, ma da rotoli non soltanto albanese, siete vicini a tutte le comunità che hanno bisogno di una mano, assolutamente sì.
Ma il fare dirigente di un giornale essere, diciamo, a metà albanese, possiamo Ensi esprimersi, così ti fa dare sempre l'attenzione alla comunità italo albanese, all'Albania, per esempio, l'Albania sta affrontando, diciamo, una situazione molto difficile, nel tuo giornale A I si è scritto di questo,
Ah ah, diciamo, ci siamo dedicati più a questo indicati alla cooperazione internazionale e quindi non abbiamo trattato direttamente la situazione, però abbiamo SIC puramente conto di quello che sta succedendo, è con l'amico Tommaso, avremo modo di parlarne ingiustamente, von situazione complessi comunque non sono così facili non è un po'una questione soltanto locale comunque,
Credo che l'Albania ce la fa anche questa volta, andrà avanti verso l'integrazione europea, poiché accade che proprio nel giorno in cui illustra in blu Commissione europea dice che l'Albania sta facendo dei doveri di casa per diventare membro dell'Unione europea, c'è questa protesta che da tre giorni regge e violenta.
Purtroppo
Io credo che.
Le proteste, quando non si trasformano in violenza, deliberata, violenza, sono sempre importanti. Noi in Italia abbiamo lì a noi, al Sud, qui in Puglia, abbiamo problemi con la benzina perché i praticanti laboratori dell'Ilva hanno stanno scioperando, stanno protestando e hanno bloccato l'ingresso la Raf, fine Ria dell'Eni e quindi ci sono difficoltà difficoltà proprio alla ad ottenere la benzina e questo è importante perché quando il popolo si ribella Goldie direi che si è arrivati in fondo e forse forse era anche necessario che
Magari si tocca ai governi, dov'dovranno reagire, riflettere è sicuramente dare ragione a chi protesta in modo democratico, a chi viola la legge, bisogna dare il conto della legge giusto, ingiustamente okay, mi fa piacere di fare questa prima intervista, ma da colleghi possiamo fare altri interviste quando Jason Argentieri importanti italo-albanese poiché la dobbiamo dire ti do un dato di fatto che alla scuola italiana di Tirana più del 60% delle bambine sono famiglie miste, dunque più più vicino di così non si può essere
Certo oramai, tra l'altro, mi ricordo vagamente che quando c'è anche in Alber Pania anche in passato, negli anni 90, quando c'era la dittatura, guardavano la televisione italiana contravvenendo, mi sa, anche alle leggi, perché se non sbaglio non si poteva e io ho imparato l'italiano tramite il piccolo schermo, le Rai e Mediaset e come me tutti della mia età hanno imparato l'italiano, così non è che era nelle scuole questa lingua, però lo abbiamo imparato, poiché tramite il piccolo schermo italiano noi vedevamo l'Europa vedevamo la democrazia,
Potevamo l'ispirazione per diventare paesi membri dell'Unione europea, poiché noi siamo europei a tutti gli effetti, però politicamente stiamo molto vicino, c'è chi non vuole che l'Albania diventa un Paese europeo e chi conosce la geopolitica può capire le ragioni, la ragione,
Certo, bene, bene, caro, ma molto piacere, cosicché la prima intervista nostra io sono pronto a collaborare con voi è sicuramente.
Con Radio Radicale, ma anche con me per la mia, per il mio programma televisivo, tutte le strade portano a Roma e non a caso, titolato così.
Bene, grazie mille e altri ancora.
A presto a presto da Tirana per Radio Radicale attorno ora

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