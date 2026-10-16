Nardelli racconta che attraverso il suo lavoro, emerge il valore dell'informazione come strumento di conoscenza reciproca, capace di costruire ponti tra comunità, tradizioni e identità diverse, unite da una storia di amicizia e collaborazione.
Puntata di "Albania italianofona" di venerdì 16 ottobre 2026 con gli interventi di Artur Nura (giornalista, … corrispondente di Radio Radicale da Tirana), Alessandro Nardelli (giornalista).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 12 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
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