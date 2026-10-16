Israele al voto, una campagna sulle responsabilità del 7 ottobre. Intervista a Fiamma Nirenstein

A undici giorni dalle elezioni del 27 ottobre per il rinnovo della Knesset, Fiamma Nirenstein, giornalista e saggista, già deputata, descrive da Gerusalemme una sfida ancora aperta.



I sondaggi oscillano e risentono di chi li commissiona: Canale 14, di destra, è più favorevole al premier Benjamin Netanyahu (Likud, destra), mentre i canali 11, 12 e 13 sono più vicini a Gadi Eisenkot (Yashar, centro), l’ex capo di stato maggiore che guida lo schieramento avversario.



Nel complesso, secondo la giornalista, la partita è in parità.



Nessuno dei due può raggiungere da solo i 61 seggi necessari …

alla maggioranza su 120, e i due partiti maggiori restano grosso modo stabili uno di fronte all’altro, con il Likud che a volte sale e a volte scende.



A decidere chi formerà il governo saranno quindi le liste minori.



Fra queste c’è quella dell’ex generale Ofer Winter, a destra, che rischia di non superare la soglia di sbarramento, e un altro piccolo partito che non ha ancora scelto con chi schierarsi.



Il tema principale della campagna, spiega l’ex deputata, è Netanyahu stesso, il premier rimasto più a lungo in carica nella storia di Israele, su cui le opinioni sono “furiosamente contrapposte”.



Lo scontro interno ha raggiunto toni che preoccupano il paese.



Il terreno su cui si combatte è il 7 ottobre, che ha lasciato ferite ancora aperte.



Lo schieramento contrario a Netanyahu gli attribuisce la principale responsabilità, perché era lui il primo ministro.



Lui risponde chiamando in causa l’esercito e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, mentre il Mossad, che si occupa dell’estero e soprattutto dell’Iran, è meno coinvolto.



Le testimonianze si scontrano anche sugli orari delle telefonate con cui il premier fu svegliato mentre i miliziani di Hamas sfondavano la barriera.



La giornalista cita lo scontro di questi giorni con Ronen Bar, a capo dello Shin Bet il 7 ottobre, che minaccia di portare Netanyahu in tribunale per diffamazione.



Il premier sostiene di non essere stato avvertito in tempo.



Bar replica che lo avvertiva da tempo, e Netanyahu ribatte che quegli avvertimenti riguardavano altro e che Bar avrebbe potuto chiamarlo in qualsiasi momento.



Bar dice di non aver avuto il suo numero diretto, e Netanyahu ricorda che esisteva una linea rossa.



Gli oppositori lo accusano anche di aver interrotto le trattative con Hamas lasciando morire una parte degli ostaggi.



Netanyahu risponde che la questione degli ostaggi è stata usata in modo irresponsabile per fermare la guerra, mentre lui cercava di sconfiggere Hamas.



Tutto riconduce alla commissione d’inchiesta: l’opposizione accusa il premier di aver impedito la nomina di una commissione ufficiale, designata dai giudici, mentre lui afferma di aver sempre proposto una commissione paritetica tra governo e opposizione, sul modello di quella americana dopo l’11 settembre, e che non gli è stato permesso di nominarla.



Sullo sfondo c’è la guerra.



Donald Trump è tornato a parlare di una possibile ripresa delle ostilità con l’Iran.



Secondo informazioni del ministero della Difesa israeliano, l’Iran avrebbe riattivato Hezbollah, vedendo Israele diviso e in tensione alla vigilia del voto, in una situazione che la giornalista paragona a quella precedente il 7 ottobre.



Si torna così a parlare di un attacco contro Israele o di un’azione preventiva.



Gli avversari di Netanyahu sostengono che lui cerchi la guerra, perché potrebbe impedire lo svolgimento delle elezioni e perché sarebbe il terreno più favorevole per lui nel finale di campagna.



I suoi sostenitori rispondono che un nuovo conflitto, con soldati al fronte e bombardamenti su Tel Aviv e Gerusalemme, danneggerebbe il governo agli occhi dei cittadini.



Per l’ex deputata, i temi in gioco non sono quelli di destra e sinistra ma “della vita e della morte”.



Netanyahu accusa gli avversari di essere pronti a cedere la Giudea e la Samaria, cioè la Cisgiordania, che definisce lo scudo di Israele, alleandosi con i partiti arabi per raggiungere i 61 seggi.



Eisenkot, Naftali Bennett (B’Yachad, destra liberale, alleato con Yesh Atid) e Yair Lapid (Yesh Atid, centro) escludono però questa alleanza.



Secondo la giornalista, Lapid è in questo momento un po’ fuori gioco, mentre Bennett è in una posizione migliore.



In chiusura riferisce una voce non confermata: poiché Netanyahu sarebbe insofferente verso gli alleati Itamar Ben Gvir (Otzma Yehudit, estrema destra) e Bezalel Smotrich (Sionismo religioso, estrema destra), da lui "ontologicamente" diversi, il premier ed Eisenkot si starebbero parlando in segreto, prevedendo anche la possibilità di un governo di coalizione.

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