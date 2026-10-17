17 OTT 2026
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Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell' ultimo rapporto della OMC sul Commercio Globale

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Global Trade Outlook " - WTO - ottobre 2026 --- "AI boom and trade resilience to Middle East crisis lift outlook, but gains to be uneven" - WTO - 08 ott 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell' ultimo rapporto della OMC sul Commercio Globale" di sabato 17 ottobre 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Intelligenza Artificiale, Tecnologia, Wto.
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