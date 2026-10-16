Il declino europeo, da Bruxelles a Parigi, tra veti e proteste. Intervista a Michele Marchi

Michele Marchi, storico che insegna al campus di Ravenna dell’Università di Bologna, commenta il Consiglio europeo che si è chiuso a Bruxelles.



Secondo il professore, il vertice “non è stato un gran bello spettacolo” in una fase di forti tensioni internazionali.



Sul bilancio pluriennale 2028-2034 e sull’emergenza energetica si sono incrociati veti e punti di vista contrapposti, e la polarizzazione interna ai singoli paesi si riflette ormai anche nelle stanze del Consiglio.



Sul bilancio si sono scontrati due fronti.



Da una parte i paesi frugali, guidati dal cancelliere tedesco Friedrich …

Merz, leader dei cristiano-democratici, che chiede di “spendere meglio ma spendere meno” nonostante la Commissione abbia già ridotto la sua proposta dell’8%.



Dall’altra gli “amici della coesione”, tra cui Italia, Romania e Spagna, che vogliono difendere agricoltura e fondi di coesione.



Un mancato accordo entro dicembre creerebbe problemi nella distribuzione dei fondi nel 2028.



Soprattutto, osserva lo storico, porterebbe un tema potenzialmente esplosivo nelle campagne elettorali del 2027, a cominciare da quella francese.



Sull’energia il nodo è il sistema Ets di scambio delle quote di emissione.



L’Italia si è schierata con i paesi di Visegrad contro i paesi nordici e, secondo le indiscrezioni, non ha trovato la sponda che si aspettava a Parigi e a Berlino.



Sull’Ucraina, mentre Donald Trump attacca quasi ogni giorno Volodymyr Zelensky, la posizione europea resta ferma, sostenuta soprattutto dalla Germania, dai paesi baltici e dalla Polonia.



Il professore propone poi una lettura di fondo.



L’integrazione europea è nata per gestire crescita e benessere sotto l’ombrello protettivo degli Stati Uniti, in una posizione geopolitica privilegiata durante la Guerra fredda.



Dalla crisi dell’euro del 2011 l’Unione si trova invece a gestire un declino forse iniziato già a metà degli anni Settanta e fatto di crisi economiche, industriali, energetiche, migratorie, strategiche e oggi democratiche, mentre l’ombrello americano viene meno.



Questo, secondo Marchi, richiederebbe un nuovo slancio nel processo di integrazione.



Il confronto tra Giorgia Meloni e Marine Le Pen parte dal colloquio di quest’ultima con il Financial Times, che ha colpito gli osservatori per la durezza.



La leader del Rassemblement national, partito di estrema destra che al Parlamento europeo aderisce ai Patrioti per l’Europa, non ha rimesso in discussione la permanenza della Francia nell’Unione, ma ha proposto di ridurre il contributo francese al bilancio europeo e di rivedere gli aiuti all’Ucraina.



A questo proposito lo storico cita un articolo della Stampa secondo cui il sostegno a Kiev costa a ogni cittadino europeo circa un sesto di un caffè al giorno.



Il programma del Rassemblement national prevedeva 11 miliardi in meno, circa un terzo dei 30 miliardi stanziati dalla Francia quest’anno.



Dopo l’incontro con i leader dei Patrioti a Bruxelles la cifra è scesa a 4,5 miliardi.



All’Assemblea nazionale il partito ha comunque votato un emendamento per un taglio di 11 miliardi, mentre La France insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, ne ha proposto uno da 5,5 miliardi, e su questo punto, nota il professore, i due radicalismi si sono incontrati.



Le Pen ha incontrato freddezza tra i potenziali alleati, molti dei quali sono beneficiari netti del bilancio Ue, come il premier ceco Andrej Babiš, anche lui nel gruppo dei Patrioti.



Per Marchi l’idea di un’alleanza dei sovranisti a livello europeo è quindi “una falsa idea”, e questo spiega l’approccio più pragmatico di Meloni, il cui partito, Fratelli d’Italia, siede nel gruppo dei Conservatori e riformisti europei.



L’economia resta inoltre il tallone d’Achille del Rassemblement national: nel 2017 Le Pen perse il dibattito con Emmanuel Macron proprio su questo terreno, e da allora il partito cerca di apparire credibile, il che rende ancora meno comprensibile un’intervista così aggressiva.



I sondaggi danno Le Pen già al secondo turno delle presidenziali.



Raphaël Glucksmann, leader di Place publique, ha vinto nettamente la primaria del centrosinistra, ma secondo lo storico ora deve farsi conoscere dal paese.



Non ha avuto incarichi di partito, ha alle spalle solo l’esperienza di parlamentare europeo e di consulente della presidenza georgiana, e deve strappare a Mélenchon l’egemonia sulla sinistra che il leader della France insoumise detiene da un decennio.



Per arrivare al ballottaggio dovrebbe raggiungere il 18-20%.



Dovrà anche prendere posizione su pensioni, debito pubblico e potere d’acquisto, costruendo una cultura politica post-socialista, ecologista e radicale.



Ha tempo fino all’inizio dell’anno, quando partirà ufficialmente la campagna, dopodiché il rischio è che entri in campo l’ex presidente François Hollande, pronto a candidarsi se servisse.



Infine la protesta dei liceali, che tornano in piazza con i gilet gialli e gli agricoltori.



Il professore nota l’assenza dei mediatori tradizionali, sindacati e partiti, con l’eccezione di La France insoumise, che ha messo il cappello sulla protesta e in alcuni casi l’ha incentivata.



Per lo storico la mobilitazione si inserisce nella crisi del modello sociale francese che attraversa le due presidenze Macron: i gilet gialli contro il caro carburante all’inizio del primo mandato, le proteste contro la riforma delle pensioni all’inizio del secondo, oggi i giovani.



Tutte le principali fasce sociali del paese sono in movimento, e la provocazione del saggio “La France qui tombe” dell’economista Nicolas Baverez sembra avverarsi a oltre vent’anni di distanza.

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