CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Introduce Stefano Ceccanti.
Relazione Giuseppe Calderisi.
Conclude Francesco Clementi.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Storia di una riforma mai nata. Quarant'anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni" di Giuseppe Calderisi", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 16:40.
Sono intervenuti: Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso la Sapienza Università di Roma), Giuseppe Calderisi (esperto di sistemi elettorali, già deputato del Popolo delle Libertà), Francesco Clementi (ordinario di Diritto … Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma, autore).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 55 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Relazione Giuseppe Calderisi.
Conclude Francesco Clementi.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Storia di una riforma mai nata. Quarant'anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni" di Giuseppe Calderisi", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 16:40.
Sono intervenuti: Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso la Sapienza Università di Roma), Giuseppe Calderisi (esperto di sistemi elettorali, già deputato del Popolo delle Libertà), Francesco Clementi (ordinario di Diritto … Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma, autore).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 55 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci