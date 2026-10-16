16 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del volume: "Storia di una riforma mai nata. Quarant'anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni" di Giuseppe Calderisi

DIBATTITO | - Roma - 16:40 Durata: 1 ora 55 min
A cura di Pantheon
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Introduce Stefano Ceccanti.

Relazione Giuseppe Calderisi.

Conclude Francesco Clementi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Storia di una riforma mai nata. Quarant'anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni" di Giuseppe Calderisi", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 16:40.

Sono intervenuti: Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso la Sapienza Università di Roma), Giuseppe Calderisi (esperto di sistemi elettorali, già deputato del Popolo delle Libertà), Francesco Clementi (ordinario di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma, autore).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 55 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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