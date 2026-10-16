16 OTT 2026
intervista

Consiglio Ue: la partita sugli ETS, intervista ad Angelo Bonelli

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 13:03 Durata: 6 min 31 sec
A cura di Francesca Rosini
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"Consiglio Ue: la partita sugli ETS, intervista ad Angelo Bonelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Angelo Bonelli (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle 13:03.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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