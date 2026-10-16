16 OTT 2026
intervista

Il vertice dei Presidenti dei parlamenti del Consiglio d'Europa, intervista ad Eugenio Zoffili

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 13:33 Durata: 8 min 48 sec
A cura di Francesca Rosini
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"Il vertice dei Presidenti dei parlamenti del Consiglio d'Europa, intervista ad Eugenio Zoffili" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Eugenio Zoffili (deputato, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Senato)).

L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle 13:33.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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