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Il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito ha lanciato un appello per l'istituzione di una organizzazione mondiale delle democrazie.Ce ne parla Niccolò Rinaldi, della Direzione del Partito Radicale.
"Appello per istituzione organizzazione mondiale democrazie: intervista a Niccolò Rinaldi" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 13:39.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Cittadinanza, Democrazia, Partito Radicale Nonviolento.
"Appello per istituzione organizzazione mondiale democrazie: intervista a Niccolò Rinaldi" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 13:39.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Cittadinanza, Democrazia, Partito Radicale Nonviolento.
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