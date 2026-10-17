17 OTT 2026
rubriche

Rassegna stampa estera

RUBRICA | di David Carretta - Radio - 00:00 Durata: 18 min 4 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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Puntata di "Rassegna stampa estera" di sabato 17 ottobre 2026 condotta da David Carretta .

Tra gli argomenti discussi: Bilancio, Esteri, Francia, Guerra, Le Pen, Rassegna Stampa, Russia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.
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