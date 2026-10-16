Starlink e la guerra russo-ucraina, intervista a Piero Fassino

L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 14:05.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
17:00
10:00 - Roma
vice presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati (PD-IDP)
Radio Radicale, siamo col vicepresidente della commissione, Difesa della Camera, Piero Fassino del partito democratico, per parlare con lui, di di Starlink e di come è stato utilizzato in questi giorni sul nella guerra russo-ucraina qualche mese fa Starlink era stato chiuso per i russi, adesso abbiamo visto che ci sono stati dei rallentamenti per le forze ucraine,
Allora io le volevo chiedere noi non sappiamo chi ha deciso questo questo blocco su cui è in corso anche una disputa politica
Che riflessioni ci induce a fare questa situazione, perché affidare a qualcuno che accende e spegne del sistema satellitare di protezione un grosso rischio, ma intanto bisogna vedere se è confermato che Starlink ha interrotto diciamo l'erogazione del servizio fraternità Ollie rallentati all'Ucraina.
Qualora questo fosse avvenuto.
Ho venisse.
Sarebbe davvero grave perché questo significa, come dire, privare l'Ucraina di uno strumento di tutela e di difesa nei confronti dei bombardamenti Distributing ogni giorno
Autorizza alle forze russe e credo che solleciti dell'Europa a dotarsi di un sistema satellitare proprio direi che è una prova di più questa della esigenza che l'Europa si doti di un sistema di difesa e di sicurezza proprio in ragione tale da poter agire, diciamo senza dover dipendere da una valutazione del tutto discrezionale e spesso incomprensibile di altre allora e è credibile quello che ha detto a Elon Musk per diciamo discolparsi dal rallentamento di Starlink è stato deciso dalle autorità americane,
Bisognerebbe chiederlo a lui, naturalmente non sono io a dover confermare una cosa che cosa qualora.
Fosse confermato che le autorità americane hanno indotto star Leica questa decisione, beh, la cosa sarebbe doppiamente grave,
E non solo dimostrerebbe l'assoluta mancanza di autonomia
Nel gruppo Musk dalle autorità, ma poi confermerebbe che Trump e le autorità americane hanno scelto la strada di abbandonare l'Ucraina, diciamo e metterla in balia dei bombardamenti russi.
L'ombra di di Monaco 1938 sta diventando sempre più intensa e il fatto che anche Musk abbia detto la stessa cosa di Trump che bisogna cambiare, presidente in Ucraina come lo ritiene non ritengo come opinione naturalmente è libero di dire quello che vuole, però è un'opinione sbagliata e in ogni caso che rappresenta, diciamo una un'ulteriore dimostrazione di
Arroganza degli Stati Uniti, il quale, se pretendono di intromettersi nella vita Ucraina e nel momento in cui gli tolgono gli aiuti, pretendono anche crede di dover decidere chi l'Ucraina dirige. Mi sembra che tutto questo sia francamente inaccettabile, perché è un'ulteriore dimostrazione di come Trump pensa in relazione internazionale soltanto fondate sulla forza, sulla discrezionalità.
Mentre per l'adozione internazionale volevo essere risp invece fondate sul rispetto del diritto internazionale e il diritto internazionale stabilisce che ogni paese sovrano nelle sue scelte, nelle sue decisioni di compreso per chi deve essere dirette, guidato
Questo dovrebbe indurci a pensare a una copertura, diciamo satellitare di difesa europea, come per esempio potrebbe darla è hotel. Abbiamo visto che c'è stata un'altalena in borsa. Le quotazioni di euro salta sono schizzate, scrivono già ho appena detto, è chiaro che c'è,
Questa ultima decisione di Starlink.
Qualora fosse confermata, sollecita ancora una volta di più l'Europa non d'essere dipendente dagli Stati Uniti o da altri,
Medie nel, diciamo, nella disponibilità di strumenti di tutela e difesa, ma a dotarsi di strumenti propri a partire strumenti propri di copertura satellitare, come garantirebbe out sa l'ultima cosa quando El Mundo ha diffuso quella notizia che Mosca potrebbe colpire con dei droni anche il nostro Paese e il ministro ha detto che non gli intrighi risultava, io le volevo chiedere se lei è molto più prudente in questo tipo di valutazione, ma una voce giornalistica al valore di ci diceva che c'era dietro alla voce della Cia quello,
Naturalmente, siccome la cosa non è stata confermata, io, come cittadino, devo vuol dire fidare del fatto che il ministro del mio Paese dice la verità e se il Ministro del mio Paese dice che la cosa non è confermata, ne prendo atto, grazie all'onorevole Piero Fassino del partito democratico, vicepresidente della commissione. Difesa della Camera
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