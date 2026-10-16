16 OTT 2026
intervista

A proposito di shalom

INTERVISTA | - Radio - 14:53 Durata: 33 min 40 sec
A cura di Francesca Rosini
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-intervista a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia Nella puntata odierna di “A proposito di Shalom”l’intervista di Ruben della Rocca a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia curatori del libro di memoriae di Settimia Spizzichino “Anni rubati“ Vita e testimonianza di una donna sopravvissuta ad Auschwitz e Bergen Belsen(ed.Giuntina) L’autobiografia dell’unica donna ebrea romana sopravvissuta dopo la deportazione del 16 ottobre 1943.

il libro è arricchito dai racconti della nipote Miriam Spizzichino e dall’inquadramento storico di Marco Caviglia.

L’omaggio a una donna che ha trasformato il dolore in responsabilità e il racconto in una missione, anche per conto di chi non è sopravvissuto e non ha potuto farlo.

Temi trattati:Antisemitismo,Dirtti,Fascismo,Memoria,Nazismo,16 ottobre 1943,Shoah.

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  • Miriam Spizzichino

    curatrice del libro "Anni Rubati" e pronipote di Settimia Spizzichino

    Marco Caviglia

    storico

    Ruben Della Rocca

    giornalista

    14:53 Durata: 33 min 40 sec
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