-intervista a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia Nella puntata odierna di “A proposito di Shalom”l’intervista di Ruben della Rocca a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia curatori del libro di memoriae di Settimia Spizzichino “Anni rubati“ Vita e testimonianza di una donna sopravvissuta ad Auschwitz e Bergen Belsen(ed.Giuntina) L’autobiografia dell’unica donna ebrea romana sopravvissuta dopo la deportazione del 16 ottobre 1943.



il libro è arricchito dai racconti della nipote Miriam Spizzichino e dall’inquadramento storico di Marco Caviglia.



L’omaggio a una donna che ha …

trasformato il dolore in responsabilità e il racconto in una missione, anche per conto di chi non è sopravvissuto e non ha potuto farlo.



Temi trattati:Antisemitismo,Dirtti,Fascismo,Memoria,Nazismo,16 ottobre 1943,Shoah.

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