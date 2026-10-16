16 OTT 2026
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A proposito di Shalom - Intervista a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia

RUBRICA | di Ruben Della Rocca - Radio - 14:53 Durata: 33 min 40 sec
A cura di Guido Mesiti e Francesca Rosini
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Nella puntata odierna di “A proposito di Shalom”l’intervista di Ruben della Rocca a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia curatori del libro di memorie di Settimia Spizzichino “Anni rubati“ Vita e testimonianza di una donna sopravvissuta ad Auschwitz e Bergen Belsen (Giuntina).

L’autobiografia dell’unica donna ebrea romana sopravvissuta dopo la deportazione del 16 ottobre 1943.

Il libro è arricchito dai racconti della nipote Miriam Spizzichino e dall’inquadramento storico di Marco Caviglia.

L’omaggio a una donna che ha trasformato il dolore in responsabilità e il racconto in una missione, anche per conto di chi non è sopravvissuto e non ha potuto farlo.

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