A proposito di Shalom - Intervista a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia

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Nella puntata odierna di “A proposito di Shalom”l’intervista di Ruben della Rocca a Miriam Spizzichino e Marco Caviglia curatori del libro di memorie di Settimia Spizzichino “Anni rubati“ Vita e testimonianza di una donna sopravvissuta ad Auschwitz e Bergen Belsen (Giuntina).
L’autobiografia dell’unica donna ebrea romana sopravvissuta dopo la deportazione del 16 ottobre 1943.
Il libro è arricchito dai racconti della nipote Miriam Spizzichino e dall’inquadramento storico di Marco Caviglia.
L’omaggio a una donna che ha trasformato il dolore in responsabilità e il racconto in … una missione, anche per conto di chi non è sopravvissuto e non ha potuto farlo.
L’autobiografia dell’unica donna ebrea romana sopravvissuta dopo la deportazione del 16 ottobre 1943.
Il libro è arricchito dai racconti della nipote Miriam Spizzichino e dall’inquadramento storico di Marco Caviglia.
L’omaggio a una donna che ha trasformato il dolore in responsabilità e il racconto in … una missione, anche per conto di chi non è sopravvissuto e non ha potuto farlo.
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