15 OTT 2026
intervista

Mariano Giustino ospite della trasmissione Mattino inBlu di Radio inBlu2000 per parlare del commissariamento di Halk Tv, la maggiore emittente televisiva della Turchia

INTERVISTA | - Radio InBlu2000 - 09:00 Durata: 9 min 49 sec
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
Radio inBlu2000
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Bliyz della polizia nella sede della principale Tv dell’opposizione.

Bavaglio all’ultimo baluardo dell’informazione indipendente.

Conduce in studio Chiara Placenti.

"Mariano Giustino ospite della trasmissione Mattino inBlu di Radio inBlu2000 per parlare del commissariamento di Halk Tv, la maggiore emittente televisiva della Turchia" con Chiara Placenti (giornalista di Radio inBlu2000), Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).

L'intervista è stata registrata giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 09:00.

La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.
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