16 OTT 2026
intervista

Consiglio UE: la battaglia sugli ETS, intervista a Luca Squeri

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 14:45 Durata: 8 min 28 sec
A cura di Silvio Farina
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"Consiglio UE: la battaglia sugli ETS, intervista a Luca Squeri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luca Squeri (deputato, responsabile Dipartimento energia di Forza Italia, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)).

L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle 14:45.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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