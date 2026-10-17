17 OTT 2026
rubriche

Visto dall’America, con Anna Guaita

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 07:11 Durata: 0 sec
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Anna Guaita, giornalista de “Il Messaggero “ e Vicedirettrice de “La Voce di New York”, analizza la politica della Casa Bianca .

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

Puntata di "Visto dall’America, con Anna Guaita" di sabato 17 ottobre 2026 , condotta da Antonello De Fortuna .

Tra gli argomenti discussi: Carcere, Democrazia, Economia, Pena Di Morte, Usa.
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