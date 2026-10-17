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Il Professor Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica all'Università di Tor Vergata, a Roma, analizza il problema dell'emergenza casa e le ragioni all'origine del fenomeno.
"Ricchi di case, poveri di abitare: intervista a Leonardo Becchetti" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata sabato 17 ottobre 2026 alle ore 08:44.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Democrazia, Economia, Governo.
"Ricchi di case, poveri di abitare: intervista a Leonardo Becchetti" realizzata da Antonello De Fortuna .
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