Commissioni riunite Esteri e Affari sociali della Camera

audizione di Laura Harth, esperta in diritto internazionale umanitario e rappresentante del Global Committee of Law "Marco Pannella", nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di inchiesta parlamentare, recante "Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Oms per evitarne la propagazione nel mondo".