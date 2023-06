85 anni dalle leggi razziali: lotta all'antisemitismo nei media italiani

Introduzione: Fiamma Nirenstein (Editorialista Il Giornale), Alon Bar (Ambasciatore di Israele in Italia), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Noemi di Segni (Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane UCEI, Presidente della Comunità Ebraica di Roma), Mario Venezia (Presidente Fondazione Museo della Shoah), Gadi Luzzatto Voghera (Direttore Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC), Carlo Bartoli (Presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti), Guido D'Ubaldo (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio).



10.00 – 10.20 Lecture I: il significato …

dell’antisemitismo sotto il regime fascista, Prof.



Amedeo Osti Guerrazzi (Fondazione Museo della Shoah).



10.20 – 10.40 Lecture II: Giornalisti ebrei italiani espulsi dai giornali dopo le Leggi Razziali, Prof.



Enrico Serventi Longhi (Fondazione Murialdi e curatore di “Antisemitismo di Carta”.



10:40 – 11.00 Lecture III: L’antisemitismo oggi in Italia, Dott.



Stefano Gatti (Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC).



11.15 – 12.15 Panel I: Come combattere l'antisemitismo in italia.



Moderatore: Giovan Battista Brunori (Caporedattore Esteri e Vaticano Tg2 RAI), Giuseppe Pecoraro (Coordinatore Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo), Ambasciatore Luigi Maccotta (Capo delegazione IHRA Italia), Mattia Peradotto (Coordinatore UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali),.



12.15 – 13.00 Panel II: Un'analisi dell'antisemitismo nel sistema informativo italiano.



Moderatore: Alessio Falconio, Direttore Radio Radicale con Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura), Paolo Berizzi (Giornalista La Repubblica ), Stefano Polli (Vicedirettore ANSA).



13.00 – 13.15 Firma della definizione di antisemitismo dell'IHRA.



Moderatore: Alessio Falconio, Direttore Radio Radicale.



Rappresentanti settore cultura, istituzioni e giornalismo.



Conclusioni Uri Zirinski, Portavoce e Consigliere politico Ambasciata di Israele.

