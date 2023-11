Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera

In merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, svolgono le seguenti audizioni: ore 9.30 Abi; ore 10 Ance e Confedilizia; ore 11 Alleanza delle cooperative italiane; ore 11.45 Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal e Confsal.