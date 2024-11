Commissione Affari costituzionali della Camera

…

Salento, e Marco Ruotolo, professore di diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre; Ore 11.15 Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà; Ore 11.40 Maria Acierno, presidente della prima sezione civile della Corte di Cassazione; Ore 12.00 Stefano Soliman, capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, svolge le seguenti audizioni: Ore 10.00 Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Firenze, Vittorio Angiolini, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano, Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l’Università del

leggi tutto