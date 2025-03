3ª Commissione Affari esteri e difesa del Senato

Audizione del Presidente, Giuseppe Cossiga, e del Segretario generale, Carlo Festucci, della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio (AIAD) sugli atti comunitari JOIN(2024) 10 def. (Nuova strategia industriale europea per il settore della Difesa) e COM(2024) 150 def. (Programma per l'industria europea della Difesa EDIP) e sull'Affare assegnato n. 536 (Global Combat Air Programme)