Commissione Cultura della Camera

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale, svolge le seguenti audizioni: - Annalisa Spadolini, presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito - rappresentanti del Forum nazionale del terzo settore - rappresentanti del Coordinamento Nazionale del Programma “Nati per la musica”.