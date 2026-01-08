Commissione Affari costituzionali

8 Gennaio 2026
Audizione in merito al ddl 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) di Luigi Baldini, Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della professione infermieristica (Enpapi)
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino