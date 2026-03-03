Achille Occhetto 90 anni

03 MAR 2026
Intervengono: Corrado Augias, Pier Ferdinando Casini, Luciana Castellina, Gad Lerner, Claudio Martelli, Francesco Rutelli, Elly Schlein.

Presiede Enrico Mentana.

Presiede Enrico Mentana.

Allora
Francesco ti siedi
Il dramma di questi incontri che tutti conoscono tutti e tutti salutano tutti
è stato già praticamente per finire perché è una e onorevole Rutelli
Se lei si siede noi cominciamo con senza problemi
No non si siede va bene lì siamo lo stress
Allora
Il ritualmente io comincerei con un applauso al festeggiato
E con lui inizierei con la sua emozione per il regalo che ha appena avuto che penso sia in originale o una coppia una copia perfetta delle firme dei fondatori del Partito e socialdemocratica europea dei socialisti e socialdemocratici che avevo perché voi sapete che la prova socialdemocratico ancora qui a uno stigma
Ma a livello europeo Norzi diciamola così palle e e ci sono e c'è la dichiarazione di fondazione le firme di tutti i leader europei tra cui sotto Partito Democratico della Sinistra si legge con chiarezza Achille Occhetto brave ricordo no
è un punto è un punto da arrestato un punto d'arrivo importante subito sopra e c'è l'altra firma di Bettino Craxi è stato un punto d'arrivo allora importantissimo dopo stagioni particolare ma di questo evidentemente si parlerà il primo dei leader che si possono evocare e che anche lui tra due giorni compie gli anni è il leader storico dei socialisti spagnoli
Felipe Gonzales sentiamo il suo saluto
Non chiedo che cosa opportunità de felicità nane nonché nel Noventa comprende Achille Occhetto il serpentone posto poi settantuno forse cammino va molto il suo disappunto del computer centrale quattro Nemo livido Murcia cosa appunto e stavamo vivendo momento tumulazione passano Tunisia idee vediamo vediamo un regalo che importi
Parola Laurent venerazione Grassi io e animo erano entrati Versari
Come ricordo
Da parte di Achille Occhetto di Felipe
La notte vorrei portare a un nuovo che facessero
Parlava
Mi hanno detto che mi hanno messo forse sì però era uno spicco scherzo che abbiamo no non esser sarà adesso sistema anzi facciamo una cosa come si faceva una volta
La ricordo bellissima anche questo funziona funziona forse no
Parlavamo in italiano in spagnolo dello spagnolo perfetto meraviglioso fluente l'uomo estremamente vivace era al colmo
Della sua per paralizza era al momento in cui il socialismo spagnolo si muoveva su una linea direi più avanzata di tutti gli altri partiti socialisti sicuramente più avanzata di quella il tagliando e quindi esperienza molto importante
Incontrarlo direi che è stata una delle esperienze importanti come quella del mio incontro con metteva con lui vibrante e dappertutto e abbiamo avuto una doppia considerazione voglio ricordarla tutti era allora estremamente felice di incontrare non solo dopo la svolta ma anche prima della svolta un rappresentante del partito comunista italiano perché considerava allorché noi eravamo già una forza parte integrante della sinistra europea quindi erano incontri da questo punto di vista molto appassionanti non so adesso qui
A riassumerlo poi parlerò successivo mentre ma comunque ringrazio Consales ritengo molto importante questo incontro che viene da un rappresentante del partito quello subito incominciare a essere cattivo del Partito socialista
Spagnolo
Il coi il presidente
Del Consiglio
E l'unico che in questi giorni ha salvato non oltre per l'Europa
Cantare il nostro
Sì non è una cattiveria è una constatazione in gran parte quindi
Anche perché uno degli unici che uno dei suoi pochi che hanno preso a parola che hanno detto qualcosa e
Qui adesso in tanti parleranno e alcuni indugi erano in retorica altri no di questi ultimi farà forse parte il primo che chiamo Pier Ferdinando Casini
Pier Ferdinando Casini non potevo chi non lo conosce Pasquetta per la pace non capisco perché dovrei indugi retorica no no tempo dal novantuno una considerazione che hai fatto tu comunque voglio dire auguri Achille io sono la vittima sacrificale
Preferita tu a perché sono andato a recuperare poco prima di venire qui il risultato del mille novecentonovantaquattro del collegio uninominale in cui ci siamo contrapposti a Bologna Borgo Panigale vi leggo esattamente risultato che è stato in bilico fino alla fine
Gli exit poll ha ricordato così per vicino risultato Achille Occhetto cinquantadue mila novecentonovantasette Pier Ferdinando Casini e diciassette mila novecentocinquanta però però non pensiate che fosse del tutto casuale perché dovendo scegliere un collegio a Bologna
E pensando che non volevo rischiare di fare una brutta figura ho detto l'unico in cui non faccio una brutta figura e andare contro Occhetto perché nessuno pensa che possa essere letto e in effetti ha funzionato tutto benissimo
Abbiamo fatto una bella campagna elettorale e come tutti in questi casi candidato più debole che ero io cercavo in qualche modo di trascinare il candidato più forte in un dibattito calato più forte non mi considerava faceva la sua campagna elettorale
E la faceva era fatta molto bene è una città quella
Pelino la quale siede in Parlamento che ha un legame profondo di affetto con Achille Occhetto prima di tutto perché
Accanto ogni grande uomo se se pura grande donna per cui la nostra Aureliana chiesti io ho conosciuto dai banchi
Io ho conosciuto dai banchi del consiglio comunale io ero consigliere comunale lei era Assessore compresa anche ieri alla pubblica istruzione ed è stato un assessore molto importante nella nostra città che ha lasciato il segno per cui
Il Bologna diciamo un legame particolare con Achille Occhetto per questo ma lo ha anche in particolare per il dato politico della svolta della Bolognina
Io in questi giorni ho letto ho letto l'intervista di Occhetto letto l'articolo di Walter ieri sul Corriere della Sera e credo che non posso aggiungere niente di particolare ma una cosa la vorrei dire
Non mi sembra che ci sia stato nulla di improvvisato perché se si pensa al percorso di Achille Occhetto fino dai fatti di Ungheria si capisce che quella svolta è stata determinata da coraggio ma non da improvvisazione
Da democristiano essendo l'unico testimonial democristiano che c'è vorrei dire una cosa in più io quando vado in giro mi dicono ma allora la DC è morta per Tangentopoli eccetera io questa cosa proprio non riesco a sopportarla la DC non è morta per Tangentopoli la DC è morta perché chi è caduto in testa al muro di Berlino e se caduti in testa il muro di Berlino in particolare alla DC
è stato anche e soprattutto perché Achille Occhetto ha saputo tenere al riparo una parte politica competitor della Democrazia Cristiana
Credo che questo sia una cosa di cui dargli atto politicamente perché questa è stata una cosa assai significativa senza quella svolta probabilmente il muro di Berlino non sarebbe caduto solo in testa paradossalmente alla DC
Ma anche a qualche d'un altro
Voglio terminare dicendo una cosa ma se siamo qui poi in definitiva perché siamo qui
Per dare un onore a un uomo che incarna una cosa che unisce tutti
E che va oltre le appartenenze politiche le discussioni che ci hanno diviso in tutti questi anni
è la passione politica cari amici una cosa che ormai è in via di estinzione e che stando sui banchi del Parlamento si capisce di quanto ci sarebbe ancora bisogno di recuperarla
Avevo detto il contrario nonché di quelli che
Allora dopo Pier Ferdinando Casini il regista di tutto questo Ugo Sposetti mi impone giustamente di chiamare ed è un piacere per me farlo Luciana Castellina
Pur di tornare Casini cosa si è inventato
Voi che dove no no
Allora non vi nascondo che sono contenta di fare gli auguri Achille Occhetto perché le amicizie d'infanzia non si dimenticano anche se tu hai detto il venerando che che ha dato delle gioie a me mi ha dato dei grandi dolori
Sono stata incerta nel vedere di dire ma che cosa dico
E poi il rafforzamento è venuta dal fatto che io sono sicuramente fra di voi la prima quella che si è iscritta per prima rispetto a voi al Partito Comunista primo secondo luogo ed ecco qualche cosa
Seconda sicuramente quella che ha conosciuto per i privati il lucchetto fra tutti quanti voi che guardo probabilmente non eravate nemmeno accurati
Ho deciso che
Troppo poco tempo per entrare nel merito delle cose
Ma citerò Achille Occhetto stesso che ha scritto un libro di memorie
Che si chiama secondo me
E sapete a prego buzzurro desiderio sapere che i telefonini sono stati inventati soltanto abbiamo cominciato a usarli soltanto alla fine del millennio a quell'epoca nei decenni dei cinquanta e il sessantacinque che aveva delle lettere
E mi sarebbe piaciuto venire a leggervi le lettere che ci siamo scambiati per tanti anni contanti compagni e correnti già in modo particolare
Non tumulo portate naturalmente pure portato via troppo tempo però ecco vorrei dirvi qualcosa su quegli anni prima sono stati importanti
Questo libro secondo me è uscito nel due mila mi pare pressappoco è un libro che porta una data del una dedica di cui sono grata perché il a una protagonista femminile di primo piano meno ma e descrive cinquanta e sessanta
All'inquietudine dei giovani quella generazione di fronte un momento in cui bisognava riprecisare cos'era questa via italiana al socialismo e c'erano vari modi diversi per farlo
Io ero sebbene parecchio più vecchia
Nella federazione giovanile Achille grazie uno dei ragazzi svegli diciamo di Milano insieme a Michelangelo dovuta richiami nel libro descrive tra l'altro del suo grande amico che era casualmente anche il più grande amico di Lucio Magri
E del tredici il il primo ricordo che otterrà gli accadde riguarda anche il padre di
Di Massimo D'Alema nel quale eravamo insieme nella Federazione giovanile comunista
Regolarmente ogni volta che era riunita la federazione comunista ci comitato centrale
Uno di noi si alzava per cedere l'ingresso di Achille Occhetto nel comitato centrale dodici ed regolarmente si alzava il segretario della Federazione giovanile comunista di Milano che era ancora occupazione stalinista
E stanziale diceva no perché Achille Occhetto una volta si è diverso e le dimissioni non sono un'istituzione comunista
Essendo da tutte le volte con la famiglia stavolta dopo ci riprova vanno ricordi e non c'è mai riuscito di farlo entrare il Comitato centrale del sedici per un lungo per il lungo Periodo
Poi e che cosa è successo successo che comunque c'era come dire una un gruppo di giovani inquieti diciamo e che a Milano si radunavano e come dire il posto dove si radunavano era soprattutto la Casa della cultura che allora era diretta da Rossana Rossanda che allora però veniva chiamata da loro sinora Bouncing e solo dopo che hanno cominciato a chiamarlo Sant'ma prima sinora Abba
Ma secondo i pozzi nulla perché non poca cosa diversa
E
Lì come dire si è raggiungere Gava diciamo un un gruppo che era un po'dissidente un porco critico diciamo e che Osama dice Occhetto riusciva ad amministrare con grande dolcezza
Roma
Cominciamo a fare irruzione in questo a non Serra milanese
Aveva Pressure contributo particolare che era quello che gli veniva dalla Casa della cultura di Milano che avevano portato punto al marito di portare lì la cultura tutti amiche credo non avevamo visto le avanguardie culturali eccetera
E cominciamo a cambiare innanzitutto a Milano si spostò il contemporaneo
Poi arrivarono alla direzione dell'unità Tortorella Aniello Coppola poiché avevo anche Lucio Magri del comitato regionale del partito e che si cominciò quindi è che a a formare una corrente certamente no cioè un modo di pensare critico e poi se prendiamo avanti nel libro di Achille ci dice che nella sua formazione hanno puntato molto due donne una la Lia Cigarini che è stata anche moglie di Aldo Tortorella eletti è stata poi una per la prima donna segretaria della Federazione giovanile comunista di un grande di una grande città cioè di della vorrei di rimando dal silenzio irretire gli auguri perché sa che sta molto male stata avuto un ictus sta in ospedale in condizioni molto gravi vai da giovedì venti la tra solo io
Sono io di cui Achille dice un'altra donna assumerà un ruolo significativo nella definizione della natura del mio impegno politico Luciana con Castelli conclusi condiviso condividevo la critica degli innovatori milanesi
Attraverso sbagliato netti per cinque quando Delvecchio si sbaglia di tutto ecco e l'idea e tiene in vita l'idea che ci poteva essere un'uscita da sinistra dalla stalinismo
All'Emelec col Comune di quell'amicizia che nei primi tempi della mio apprendistato affatto di alcune donne dei momenti essenziali della via vita per l'appunto via egli alcuni anni più tardi nel febbraio del sessanta mi manderà una lettera per convincerli ad andare a fare lavoro politico a Roma
Ci sono le condizioni che dico perché ci sia una possibile apertura e ci sia una possibile come dire riapertura di rado discussione ci sono le condizioni per una battaglia interessante
Provai molte resistenze Achille mi disse il no voleva avverrà a fine del bar a fare un dottorato
E sull'alienazione i media in Marx
Io gli dissi insistetti gli dissi guarda che le cose si decidono molto in fretta questa settimana devi dire assolutamente dissi
Alla fine finalmente si decide el va e viene mi pare di sentirli militante
Nel libro quando si arriva a questo punto c'è una parentesi in cui Achille dice mi pare dissentire
Mi pare di sentire leggo nettamente mi pare di sentire gli improperi verso la povera Castellina di quanti alla lettura di questa preghiera premieranno penseranno ma
Doveva lasciare andare Achille Occhetto alla malora dove ancora qua e vale a dire che mia responsabilità sarebbe stata quindi quella di tutto quello che ha fatto poi Achille e che giorno riprendono invece
Solo contenta che ci rivediamo
A condizione anche il non ci siamo mai più parlato
Comprate per farlo persons
L'affetto rimane perché non si cancella l'effetto dura Micelli ciccia così profonda nell'adolescenza
Ma il dissenso politico rimane
A condizione spero leggo letto anche tutti i tuoi libri ultimi che tu sia più deciso
Nel dire che i valori occidentali fanno schifo
Perché in questo io vorrei che oggi si inserisce con grande chiarezza
Viviamo in un momento drammatico e credo che bisogna dire che abbiamo delle conto egli avanza ha chiarito la nostra la più bella democratica del voto sei anche perché abbiamo impedito agli altri di farne ogni riproduzione depositi
Infatti proprio grazie dopo il va
Beh certo no non le ha fatto torto la sincerità
E con contravvengono alla al mandato di siamo dato di fatto però è solo il fondo che ha ricordato qualcosa con una serie di Madeleine di il flash che ha fatto luce la Castellina sul passato
Sì io no
Ti ringrazio perché la parte milanese
La parte della mia formazione politica cara
Luciana la salterò miei Japan l'hai fatta aste per me e quindi mai tolto una nel mio discorso voglio solo fare una precisazione sul motivo per cui poi e mi sono
Iscritto Cossutta anche mi aveva chiamato
Più volte
Gli ho sempre detto di no
Poi Cossutta più tardi dopo la svolta abbiamo scherzato e gli ho detto ti sarai
Ti sarai per il sintomo di avere cercato così di farne diventare funzionario di partito e gli dicevo sempre di non il giorno mi fa trovare Pajetta
Non lo so il partigiano
Pajetta dico a Pajetta quello che dicevi tu io mi devo andare
A perfezionare
Lui mi guardò e mi disse
E io ho avuto tempo di laurearmi
è stato un ricatto morale se volete ma che io accolto con grande passione ho detto d'accordo ci sto e come si diceva allora non si diceva non ci piaceva
Il faccio il funzionario faccio il rivoluzionario di professione quindi questo intervento anche di Pajetta
Un po'ricattatorio però che mi ricordava
Dodici anni di carcere
Cosa aveva dato come santi per darci la libertà mi ha convinto a diventare uno membro permanente non solo ma anche un dirigente del partito comunista eccetera grazie
è dura del conti adesso nei due quindi puoi usare quello che vuole
Ciò ricordo che spero non
Approfondirà e dopo che quello di quel famoso faccia a faccia con Berlusconi nella primavera del mille novecentonovantaquattro ecco
è un Phantom regina io ho perso ritrovata ecco ma lo cito soltanto perché a parte le domande c'era anche un giovane Gad Lerner che adesso chiamo
Saprei giurato che Mentana
Avrebbe tentato di portarmi a parlare dell'abito marrone che non va proprio non non li ho mai parlato io figuracce circa
Ma io invece comincia da prima così
Potrai accusarmi di retorica Ri e lo faccio rivolgendomi ai cronisti parlamentari dell'epoca
Perché io fui un grande ammiratore di Achille Occhetto per l'Amazzonia
L'esordio del suo primo intervento come segretario del partito comunista era la prima vera dell'anno fatidico in cui a novembre ci sarebbe stata la svolta della Bolognina
Quanto lo hanno preso in giro
Volevamo che si parlasse della ciccia vera che ci dicesse del rapporto coi socialisti con Craxi
Questo è un malato questo è un eccentrico Kia hanno nominato da allora
Achille Occhetto è stato accompagnato dallo scetticismo dei cultori della Realpolitik
Questo me lo ha reso particolarmente caro fosse io che appena tornato all'epoca dal
Dario Bognanco da quella al luogo della foresta amazzonica dove avevano appena ammazzato Chico Mendes il leader
Degli se venga Eros dei raccoglitori di caucciù ricordo ho ritrovato come L'Unità
Diede conto di quella relazione le nuove sfide alla sopravvivenza del genere umano a livello planetario ricchezza e povertà in rapporto alla distruzione della natura
Dalla coesistenza tra sistemi diversi alla coscienza dell'interdipendenza mondiale lecco socialismo tutti a ridere
Ridette come dire il tempo galantuomo e credo che
La particolarità di Achille Occhetto sia quella di essere un leader che è stato riscoperto e che verrà riscoperto a distanza anche grazie all'ostile non me ne voglia Pier Ferdinando Casini dice faccia una comparazione di chi
Si è ritirato
Ma non dall'impegno non dalla militanza e non dallo studio quest'ultimo libro dopo che io ho letto prima di venire qui
E il libro di uno che all'epoca pensavo fosse
Il meno comunista
Del Piccini
E invece oggi direi che quello che ha restituito un senso
Alla superamento del dissidio rivoluzionari e riformisti c'è una parte molto bella con una citazione gramsciana tutto questo Libor molto gramsciano pieno di citazioni
Le più diverse da da Nicea Spinoza fino a Oscar Wilde non so Cetti cella studio c'è la lettura e c'è l'applicazione di tutto questo allora studiare una prospettiva nuova per la sinistra in questo mondo contemporaneo non la faccio lunga quindi da questo la mia ammirazione è anche la feto che provo per i suoi di difetti no si dice è stato snobbata che un morale che ma insomma non si è lasciato imbrigliare dalle liturgie da il conformismo di partito
Invece ci voleva il suo coraggio avventuroso per dare quello strappo che altri perché gradualismo e per conformismo non avrebbero dato come ha dato lui e che è stato salvifico
Io credo per la sinistra
Italiana non posso chiudere questo intervento
Senza obbedire a Piero Fassino
Che mi ha telefonato nei giorni scorsi dicendo mi ricorda qual è stato il primo viaggio che abbiamo fatto con Achille Occhetto segretario ancora del Partito Democratico della Sinistra
Ed è stato un viaggio in Israele
Nel corso del quale ha tenuto una lectio magistralis all'università di Tel Aviv dopo avere incontrato il suo amico Shimon Peres nel corso della quale ha espresso un giudizio
Storico su che cosa fosse il sionismo che qui non ripeto anche se Fassino me la praticamente dettato fino all'ultima virgola e con il quale però dobbiamo tutti fare i conti oggi io sono tornato per fortuna venerdì notte
Da te l'avviso
Nonno
Costretto avrebbe potuto consultare diciamo i suoi diplomatici che come l'hanno detto a me che sarebbe partito nel fine settimana questa guerra l'avrebbero detto anche a Luís ma il senso di perdizione che anche in questo libro
Avviene Espresso dalla involuzione dalla degenerazione di quella matrice dobbiamo affrontarla con senso critico e spietatamente se vogliamo dare un futuro di speranza
Grazie grazie
Ha anche lui un libro in mano chiamo Francesco Rutelli
O il
Solo l'ultimo libro
Sono qua per
Una testimonianza
Sì però per quanto mi che riguarda non ha un valore commemorativo ma è molto attuale
E voglio ricordare quando al termine di lunghe passeggiate con Claudio Petruccioli anche con Ferdinando Adornato all'epoca e con un impegno risoluto di Goffredo Bettini
Fu Achille Occhetto ha prende la decisione di candidare qualcuno
Estraneo alla tradizione comunista
Ma con un'investitura politica
Forte e convinta come sindaco di Roma
E voglio dare atto ad Achille oggi intanto
Della sua lucidità della sua presenza acuta
Non accomodante
Che si riflette in queste pagine Colletto e che sono molto utile appunto per lavoro attualità
Perché era attuale quella scelta
Perché Occhetto fece in una stagione in cui si parlava molto alla società civile
Ricorderete rapporto tra politica apparati società civile fece delle scelte
Che S attivamente
Si rivolgevano ad esperienze diverse da quelle del suo partito
Togliamo il caso che riguarda me ne posso citare tante buone riportate tanti
Ma quella fu una pagina rara per questo attuale oggi la rievocazione di scelta delle figure su cui puntare figure politiche su cui puntare
Che è legata ad una visione di pluralità
Di culture anche su questo può esercitarsi l'egemonia qualcosa non mi appartiene culturalmente ma su questo si esercita il pluralismo nella sua migliore accezione
E soprattutto fatemi dire anche rispetto all'oggi Scelta fatta non in base alla fedeltà e all'appartenenza stretta
Oggi noi vediamo purtroppo una dominio della selezione in base alla fedeltà
Più stretta e
Meno Acri meno critica
Mentre aiuta molto avere delle opinioni senza formare qualcosa di nuovo di più grande che valorizza che spesso la tua compagine e però non la rinchiude in un recinto
Tra le scelte una certamente di cui oggi non parliamo però su cui forse possiamo fare un dibattito magari tra qualche settimana fu quella dell'uscita dal governo Ciampi ancora sei discute sai la fascia mo'insieme abbiamo osservazione parliamo prossimo libro va bene
Che è una scelta legittimamente criticata e comunque
Solidamente ancorata su alcuni fatti che abbiamo visto poi nel tempo
Io voglio sottolineare il lavoro e la riflessione che fa oggi Achille Occhetto
La sua attenzione verso quello che chiama il moderno autoritarismo
E la spinta per quella che lui chiama la libertà reale che alla fine la conclusione statue riflessione contemporanee
La tua svolta
Ma poi sbotta
Divertente nel suo libero cito tra rivoluzione
E riformismo
A parole evoluzione leggo nel significato scientifico del termine non già come visione barricadera politica e nel reale
Sì pare dinnanzi a noi come un dato della realtà
Non previsto dalle ideologie e dice Occhetto il vero riformista deve smetterla di farsi davanti a questa parola il segno della croce intendendo con questo
Che scelte di radicale innovazione sono necessarie anche per una posizionamento riformista riformatore o anche democratico-liberale
Filone nel quale se debbo dare una definizione
Ritrovo
L'altro aspetto molto prezioso ancora delle tue riflessione riguarda la crisi della globalizzazione collaborativa
Legata a questa dinamica di moderno autoritarismo la crisi dell'alleanza atlantica la crisi dell'Unione europea
Segnalo che Occhetto non si stanca di richiamare la necessità di una autonomia strategica dell'Unione Europea
Perché dobbiamo dire sia soltanto Macron sostenere questo pur nell'ambito delle alleanze di cui facciamo parte che speriamo possano ricco rigenerarsi e invece non abbiamo né queste ne è questa
La mia conclusione sulle parole che tanto ho amato tanto
Mi motivano PCI
E che sono altrettanto attuale ci dovrebbero ottenere assieme in tanti
Quelle di andare
C'è chi le città nel suo libro così
Senza un'informazione basata sui fatti e non manipolata
La libertà d'opinione diventa una beffa crudele
E attualissimo
NRG etico è sfondato e qui la democrazia ovvero potere al popolo e qui la scelta delle libertà ovvero il pluralismo effettivo e qui la battaglia contro le manipolazioni
E la distruzione dell'altro come condizione l'affermazione di sé qui c'è con il suo la sua radicalità e la storia che rivendica
Il ruolo prezioso che ha svolto e svolge Achille Occhetto e ti ringrazio molto per questo
Gli succede qui come accaduto alla guida del Comune di Roma Walter Veltroni
Achille mi ha chiesto di dire qualche parola e lo faccio con con molto piacere con molto affetto
Lo ha fatto ieri sul Corriere della Sera e quindi non vi è in frigo la ripetizione dei concetti con i quali ho ho cercato di descrivere lavoro politico e le scelte fondamentali di Achille Occhetto
Lo faccio da un altro punto di vista questa nostra festa perché di una festa si tratta di una festa molto bella
Si svolge in un momento nel quale di tutto abbiamo voglia meno che ti festeggiare è un momento tra i più duri tra i più difficili tra i più drammatici che ci sia capitato di vivere tra i più carichi di pericoli di rischi
E tra le tante ragioni che ora qui ovviamente non stiamo a enumerare ce n'è uno che è la morte della politica
Tutto quello che sta accadendo è il De Profundis della politica
è di nuovo il tornare alla sostituzione della politica con la forza
E allora vale la pena di richiamare la bellissima ritardi Achille Occhetto e sarà bellissimo i novant'anni proprio da questo punto di vista perché la vita di Achille è stata assolutamente intrecciata con la politica
è difficile distinguerla
Difficile distinguerla re momenti nelle ore e nei giorni nei mesi e negli affetti nelle priorità
E quando dico politica intendo la sua forma più alta e più nobile probabilmente l'unica che che merita di essere citata
Achille è stato al tempo stesso capace di
Salvaguardare un'identità
Salvaguardare l'identità io non ho mai accettato l'idea che quello che fu fatto con la svolta fosse
La svendita di un'identità è stata la sua rigenerazione in condizioni e in termini adeguate al senso della storia che ci stava sbattendo la porta in faccia
Ma
Quella identità è stata considerata da Achille Occhetto non come un oggetto da tenere
In salvaguardia
Antiquaria Ale
Ma è stata considerata come la politica è capace di fare come uno strumento mobile capace di adattarsi in qualche modo non dico restando se stessa ma né i fondamentalisti la giustizia sociali diritti la libertà
Dentro il tempo della storia del quale la politica si inserisce
E quindi
Questa sottolineatura della
Della difesa di un'identità di uomo di sinistra e di uomo che veniva e viene dalla storia del Partito comunista in Achille sempre stata particolarmente forte e questo spiega anche
Che facciamo non ne parliamo per così per ragioni di opportunità no
Spiega anche la durezza di quel momento
La durezza per lui per tutti noi qui
Quelli che ci sono hanno partecipato a quel momento per lui e per tutti noi di questa scelta
Spesso mi hanno chiesto ma sapevi che Occhetto quel giorno alla Bolognina avrebbe detto sinceramente no tra vanno a pranzo con Claudio Petruccioli quel giorno e apprendemmo la notizia
Ma al tempo stesso lo sapevamo lo sapevamo perché era nelle cose
Era in qualche modo obbligatoria era necessario
E non fare quello che Achille ha assunto su di sé come responsabilità massima sarebbe stato un
Uno svendere quell'identità e quel patrimonio ma tutto questo è stato fatto con grande sofferenza io non non ricordo per discrezione i momenti nei quali
Da soli con atti l'abbiamo parlato di quella
Di quella fase ma ricordo una sera sì una sera in cui la macchina di Luciano lama
Luciano Lanna fu presa a calci davanti a Botteghe Oscure da quelli che si opponevano alla svolta
E ricordo ovviamente che cosa tutto questo significò per noi che eravamo intrisi chi più e chi meno
Da quella storia da quella storia che aveva tante radici e così profonde nella vicenda italiana
Ma la seconda caratteristica della concezione della politica di Achille è stato il dialogo
Il dialogo tra forze diverse tra identità diverse fondato sul rispetto sull'attenzione
E sulla curiosità
Dialogo tra le forze della sinistra il dialogo tra le forze democratiche
In fondo la prima esperienza di alleanza quella dei progressisti nasce esattamente con Achille Occhetto
Terzo elemento l'apertura e non considerare Narno considerare mai la propria identità asserragliata messe il recinto
Ma con un territorio aperto un territorio di incontro di relazione e di reciproca contaminazione
E infine l'altro elemento dalla concezione della politica di Achille Occhetto è
Il considerare la politica come ricerca intellettuale come curiosità come viaggio
Nella conoscenza in un tempo come questo in cui la politica è quello che vediamo per per fretta per leggerezza e per volgarità
Il recupero di queste radici e particolarmente profondo
E necessario e quindi
Ragionare sui novanta anni di Achille Occhetto ci aiuta tutti quanti a fare esattamente questa operazione a rigenerare dentro di noi un'idea alta bella e necessarie della politica concludo con due soli ricordi personali
Il primo io ho conosciuta che il
Tanti decenni fa in Sicilia
Dove lui combatteva una battaglia contro
I poteri consolidati che in Sicilia hanno fatto i danni che conosciamo era a capo di un manipolo di dirigenti del partito che come usava allora furono presi da diversi posti di Italia e spediti in Sicilia
Memorabile
Giulio per cinese
Tifoso della contrada dell'inizio di Siena che cominciava i comici dicendo noi comunisti catanesi
E come lui ce n'erano tanti altri che che vennero corretti
E poi diciamoci le cose come stanno
Quando i comizi erano i comizi
E si
Aspettava di sentire l'oratore
E si sapeva che se parlava Pajetta in grado ovviamente Berlinguer
C'era su gomma
Però diciamoci la verità
Nel genere
Il maestro assoluto
Era Achille Occhetto
A chi la faceva tre quarti d'ora di comizio e un quarto d'ora sulle bandiere
La bandiera nazionale la bandiera rossa la bandiera e in quella in quel crescendo io ricordo un comizio a Primavalle a piazza Capecelatro a Primavalle
E quel crescendo alla fine c'era quella forma di giusta relazione tra la politica come avventura intellettuale apertura al dialogo quello che volete
Ma anche le mozioni della persone
Che sono necessarie
Per accendere grandi sogni e grandi speranze grazie
Dal primo segretario del Partito Democratico a chi guida attualmente il partito è lì ce l'hai
Caro Achille cari tutti è un piacere essere qui che oggi per festeggiarti compatibilmente con quello che adesso diceva Walter in un momento molto difficile Complesso ci arrivo
Però per festeggiare i tre novant'anni che sono un meraviglioso impasto di passione politica e intellettuale l'avete ricordato di pensiero e di azione
E ho voluto assegnarmi l'incipit fulminante della tua autobiografia che iniziava con queste parole c'era una volta a Torino un bambino nato senza respirare quel bambino ero io non volevo nascere qualcosa doveva avermi insospettito
Per fortuna le cose sono andate diversamente caro Achille e la tua lucidità
L'energia la forza delle credenze o malato a lezione di vita oggi ci aiuta molto a proseguire in questo tempo così difficile così complicato non soltanto per noi ma per tutto il mondo
Mi è piaciuto riferimento che prima ha fatto Francesco Rutelli ha una presenza acuta e non accomodante mai accomodanti
Però anche generosa ed è importante questo
L'altro giorno ho letto una bellissima intervista di Achille non so se l'avete vista gliel'ha fatta Concetto Vecchio dove ricordava un certo punto l'inizio
Ognuno di noi pensa impegnati in politica a almeno una sua personale epica di come ha iniziato o come ha deciso di impegnarsi politicamente attivamente
E lo Idice casa nostra Torino era la sede clandestina della sinistra cristiana
Ospitava Muni ebrea fuggita dalle persecuzioni e venticinque aprile del quarantacinque mila genitori mi urlarono vieni sul balcone guarda in su
Qui da sfilavano i piccoli carri armati costruiti di notte dagli operai della FIAT per aprire la strada i partigiani guidati da un siciliano Pompeo Colajanni
La guerra era finita il fascismo sconfitto decisi distinto che sarei stato sempre da quella parte la sinistra
Ecco quello che mi colpisce di Achille e che ho sempre ammirato è questo sguardo sempre teso al futuro
Sempre curioso sempre attento verso i nuovi fermenti i cambiamenti i movimenti che attraversano la società
Curioso senza giudizio e questo l'ha reso un interlocutore formidabile anche per le nuove generazioni
In questo modo autentico in questo modo accoglienti
E lo voglio dire subito non per sentimentalismo ma per un doveroso atto di
Ogni onestà intellettuale io credo che la comunità
Che oggi ho l'onore di guidare la comunità del partito democratico debba moltissimo moltissimo ad Achille Occhetto più di quanto gli abbia mai riconosciute consentitemi la battuta più di quanto Achille sarebbe disposto ad ammettere
Quindi vorrei esprimerti in primo luogo gratitudine non solo quella personale per l'incoraggiamento le sollecitazioni preziose
Ma anche a quella della nostra comunità siamo debitori verso il coraggio di scelte difficili che ti sei caricato sulle spalle e che ha avuto la determinazione anche la lungimiranza di compiere portare avanti ci sono sicuramente dei momenti nella storia
In cui la storia non è che si limita scorre
La storia fa un salto e quei salti bisogna saperli interpretare e negli interventi che mi hanno preceduto sentito proprio questo riconoscimento una capacità di Achille di saper vedere prima alcune cose anche quando magari all'inizio viene presi in giro osteggiata però di saper vedere prima saper leggere la fase affrontare il cambiamento anche se c'è da pagare un prezzo a volte piuttosto alto
E bisogna riconoscere che senza quel coraggio senza quella capacità di cambiare di guardare avanti senza smarrire ma tenendo strette le proprie radici valoriali e identitarie oggi noi non saremmo qui dove siamo
Oggi senza quelle scelte non ci sarebbe nemmeno il partito democratico il nostro partito
Con il nostro sforzo quotidiano di attingere al meglio del pensiero delle sue culture fondative tutte nessuna esclusa declinando le al presente e anche al futuro queste la sfida che abbiamo di fronte ogni giorno
E devo dire che mi è piaciuto molto quello che diceva prima Walter non svendita ma una rigenerazione necessaria una rigenerazione che come ha spiegato in quella stessa intervista Chillemi ha colpito parla del del fatto di essere stato giudicato spesso avventato in quella fase e lo ha detto una cosa molto bella detto non era il frutto di una scelta avventata ma meditata e figlia di una cultura politica quella del PC
Oggi ecco senza quelle scelte non ci saremmo e devo dire che mi ha colpito anche un altro passaggio secondo me molto bello
Di quell'intervista quando dici che non si può fare politica se non si conosce il Mezzogiorno le diseguaglianze il Sud ha sempre pagato
E soprattutto la Sicilia e racconta anche un incontro no quando lo mandarono in Sicilia
Un incontro che fece con Reina
Che era il capogruppo della DC allora per ragionare di come superare insomma di come riuscire a a far cadere Vito Ciancimino nel sindaco che era condannato è stato condannato poi per mafia
E ricorda le parole di renna che in quell'occasione disse per per questo è un incontro politico a me può costare la vita
E in effetti dopo due anni quello che è accaduto però ha ragione Walter a insistere sull'elemento del dialogo perché sicuramente è stata un'altra cifra della della tua vita politica killer sempre e quest'anno insieme tre e novanta celebriamo almeno due altri anniversari estremamente importanti gli ottanta della Repubblica lottando gli ottanta del voto del voto alle donne
E tre attraversato questa storia senza mai smettere di interrogarsi o di difendere le prede
E guardate
Penso che sia importante sì posso anche io inserirono un piccolo ricordo personale
L'attenzione che a chi gli ha sempre dato anche all'aggregazione con culture e tradizioni diverse prima ne ha parlato anche Francesco Rutelli il mondo cattolico l'azionismo l'ambientalismo
Achille noi che siamo grati non soltanto per quello che è già nei libri di storia ma anche per l'oggi cioè per il contributo che tu instant instancabilmente Contini a darci essendo un punto di riferimento prezioso
E abbiamo bisogno di questo tuo sguardo delle opinioni anche dei tuoi rimproveri e delle tue critiche perché ci aiutano a fare meglio e ad essere più esigente ogni giorno con noi stessi
E in questi novanta anni di storia Italia il mondo cambiare senza mai smettere di interrogarsi guardando anche quelle nuove generazioni a quei linguaggi natica e inediti ha delle domande che sono figlia di questo tempo e delle sue complessità
Però mi ha colpito che quando mi ha chiamato la prima volta Achille io non ero segretario del partito democratico era ormai diversi diversi anni fa
E e mi ha chiamato a Bologna per presentare insieme uno dei suoi libri proprio quello che si occupa di ecco socialismo prima citato Gad Lerner
E devo dire che quando ho ho visto che mi stava cercando Achille Occhetto nel primo momento io ho pensato che avesse sbagliato numero
E invece mi aveva chiamato perché in quel tempo
Abbiamo unito anche storie diverse
Culture diverse linguaggi diversi perché in quel libro Tu sei riuscito a cogliere una cosa secondo me estremamente significativa di questi anni cioè prima di questa fase facciamo un passo indietro c'è stato un momento in cui le grandi istituzioni internazionali penso alla alle Nazioni Unite hanno approvato un'agenda per lo sviluppo sostenibile al due mila e trenta
Sono degli obiettivi per la sostenibilità
Tutti i fondamentali tutti interconnessi a proposito di interdipendenza globale
Era allo stesso tempo in cui
Il Papa precedente a questo Papa Francesco scriveva un'enciclica fondamentale lauda Tosi
Che poi ha avuto anche un suo sviluppo successivo con la la la te Deum
Ed erano i tempi in cui in modo abbastanza spontaneo quindi senza una organizzazione partitica le nuove generazioni si sono riversate a decine di migliaia nelle piazze di tutto il mondo tenendo insieme la giustizia sociale la giustizia ambientale
Prima Gadda ricordava Chico Mendes a cui viene attribuito no una frase che quella sull'ambientalismo che senza compatta di classe sarebbe giardinaggio
Ecco questo pensiero questa capacità di lettura è fondamentale oggi perché ci serve per costruire un'alternativa a quello che oggi vediamo
Quando di nuovo qualcuno si arroga il diritto di sostituire il dialogo tra popoli estati all'uso della forza dell'esercito e delle armi parate siamo tutti preoccupati per quello che sta accadendo in queste ore in Medioriente
E voglio dire anch'io una cosa molto chiara mai stiamo chiedendo al governo ogni sforzo per fermare questi attacchi militari
Per ci far cessare il fuoco per tornare ad una sede negoziale e lo stiamo facendo mettendo in chiaro una cosa
Che Khamenei era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo la mancanza
Ma pensiamo pure che sia fondamentale rispettare il diritto internazionale sempre perché se viene meno il diritto internazionale c'è soltanto la legge del più forte e la legge del più forte non siamo noi per questo oggi quella riflessione più attuale che mai oggi che non a caso una destra nazionalista molto forte aggressiva cerca di rimettere in mezzo alla guerra non soltanto militare ma anche quella commerciale dei muri e dei dazi
E guarda caso a un altro tratto che li unisce
è quello di continuare a negare
Una maggiore giustizia sociale e di bloccare ogni iniziativa che migliora la vita di lavoratrici e lavoratori a partire da quella sul salario minimo mi scuso per il ritardo con cui sono arrivata
Ma eravamo in Parlamento dove la destra oggi sceglie di affossare un'altra riforma importante dopo aver già affossato il congedo paritario la settimana scorsa quindi ecco e chiudo
Credo che questi spunti di riflessione che tu ci hai consegnato ci siano
Oggi più preziosi che mai se dobbiamo costruire un'alternativa ad una destra che oggi
Propone una ricetta molto vecchia che è quella di non far valere né le sedi multilaterali né il diritto internazionale ma di sostituirlo con la legge del più ricco del più forte e penso che forse l'eredità più importante di Achille Occhetto
è sapere che anche quando sembra che non ci sia un'alternativa il compito della sinistra e non rassegnarsi a questo stato di cose come se fosse immodificabile ma di costruire in una dimensione collettiva l'alternativa che manca di farlo sapendo che non sono imbattibili
Li abbiamo già battuti qualche volta e non soltanto in Italia ma che non li batteremo rincorrendo lì sul loro terreno li batteremo se costruiremo un'altra un'alternativa che entra nel cuore delle persone
E oggi che loro per anni hanno cavalcato le paure è la prima volta che loro fanno paura con quello che stanno facendo nel mondo e nelle strade del Minnesota di Minneapolis oggi noi dobbiamo offrire alle persone
Protezione e tranquillità a partire dalla grande questione sociale suo su cui pure c'è sempre fornito uno stimolo interessante di pensiero che si lega sempre l'attualità grazie Achille grazie
Sull'Unità che ho letto e ti prometto che continueremo testardamente unitaria lavorare per battere questa destra grazie
Allora siamo andati veloci io stesso ho rinunciato a ogni orpello e aggettivo per permetterti di pescato mi scatenano seconda scatenare dopo è finito tuba
Se è stato così gentile a dire o non ti preoccupare parlo venti minuti ma tu puoi parlare quanto vuole ovvio non solo se il festeggiato ma
Ma sono in tanti aspettare quello che dirà voglio soltanto dire una cosa proprio perché io sono ancora in campo nel mio lavoro e ho conosciuto tanti leader
Ma pochissimi senza arroganza con la capacità di perdere
Oltre che di vincere cosa che capita ogni leader ma quando perdi senza dare la colpa all'arbitro o all'avversità di chissà che cosa e un leader mite è nella storia della politica italiana prima ancora che della sinistra anche per queste cose tu se un leader mite ma in toni
Grazie grazie Achille Occhetto attenti
Ho
Intanto permettetemi di demandare
Un saluto al presidente della repubblica che questa mattina mi ha fatto una belle affettuosa telefonata
Augurio
Naturalmente da dire questo voglio dire che in questo momento buio ne parlerò
Il Presidente rappresenta una luce è una speranza allora
Come avete capito dall'evento spesso io ho una certezza
E quindi mi dovete perdonare ma tendono presenze alcune appunti
Innanzitutto quello partire dal fatto del tutto inequivocabile
Che sono nato in pieno fascismo
Un pio nipotino ha compiuto in questi giorni
Due anni
Il mio nipotino mi chiama nonno prima
Che è una sintesi stopper
Personalizza
E mi sono chiesto che cosa succedeva quando io avevo due anni
Era la famosa giornata particolare
Quella di scova
Era la giornata in cui Mussolini esiste incominciavano a decidere di incendiare il monito
E poi a quattro anni
Mi ricordo era in una stanza mio nonno che piangeva bestemmiava non so se abbia esternava urlava
Controllo lavati
E la cosa mi impressionò molto la tenevo dentro di me la chiedevo sempre nei genitori dopo qualche anno mia madre mi disse
Quel giorno
Ciò non urlava
Contro la dichiarazione di guerra del Mussolini
Però a nove anni e per fortuna
Mi trovo come già avete ricordato
Casa mia via Vassalle ante Astorino Fassino sa da che parte si trova
Dove c'era la sede clandestina
Della sinistra cristiana
Devo visto passare partigiani ovviamente cattolici va comunisti socialisti del partito Graziobelli ricorderò
Al momento la svolta con la metafora
Per dire quel muro non era solo un muro di pietra ma era un muro ideologico
Io spero che oggi questo muro si rompa e possiamo tutti insieme
Riprendere il cammino della democrazia tanti fascista
Ma nello stesso tempo Altoviti ho avuto la fortuna benché giovanissimo
Di vivere nel clima dalla casa editrice Einaudi Torino una città splendida l'ho detto altre volte sembra uscita dagli scritti di marzo c'è la grande fabbrica
La classe operaia alternativa alla grande fabbrica e il cemento degli intellettuali l'ho detto poi facendo un paragone com'
Palermo questo parente
Diversa ebbene in quell'ambiente giravano a casa mia Pavese Calvino
Mentre mia madre su ferro Sava parlava colla Ginsborg forse con il suo linguaggio per familiare quindi è chiaro che questo ambiente ambiente che mia mi è rimasto dentro
E poi sono andato a Milano dove è avvenuto
L'inizio della mia militanza
Questo a parte da una
No continua parlava perché Luciano e ne ha parlato ampiamente
E anche bene quindi la ringrazio Periodo da il Giornale d'istituto ricordate la zanzara dalla casa della cultura di Milano da un centro di rinnovamento di coltura
Importantissima il periodo in cui io come segretario del circolo universitario Antonio Baluffi ho fatto il mio primo documento della mia vita che seccato
L'intervento degli Arcade armati
In Ungheria che corse conoscete tutti
Direttore di Kabul invece coraggiosissimo allora lo pubblicò con il titolo il furore alberga nel cuore dei giovani comunisti
E qui vi faccio una considerazione
Quello che voi vedete euro che ha pensato mi ha fatto questo articolo che nel sessantotto ha dichiarato
Che ci voleva una profonda rivoluzione in tutti i Paesi dell'Est
Cioè col sospetto che non fossero Paesi socialisti quindi era necessario fui ci fu una riunione della direzione raccontato più volte nostra raccontarlo ma voglio dire
Chi ha fatto queste due cose
In assoluto altro partito comunista del mondo sarebbe diventato segretario del partito comunista qui lo dico sta la diversità del Partito comunista
Efficiente bene ricordare siamo stati comunisti del Partito Comunista Italiano laddove italiano fra la differenza l'hanno spaventato
Non vado avanti con la mia biografia
La riassumo solo cose io ho passato tutta la mia vita da militante e dirigente del partito comunista
Ho vissuto all'inferno tutti i passaggi della Lunga Marcia del rinnovamento nella continuità
Da una soprattutto da un osservatorio privilegiato
Perché come segretario della Federazione giovanile comunista
Sono entrato nella direzione quel sacro luogo al presidenza dalla quale c'era quel mostro sacro Palmiro Togliatti e dovrà Conte con un certo timore ho preso la parola persino due volte e poi sono stato nella direzione con Longo con Berlinguer
Naturalmente fondata
Con me stesso successivamente
Ma questo lo voglio dire
Che cosa significa quando dico
Che non c'è stata
Una
Sommando per diciamo così non c'è stato verso Gianburrasca che è venuto un giorno con Chiavone grande così acché ha chiuso al più grande partito comunista dell'Occidente
C'è dietro tutta una storia culturale che poi ciascuno può imboccare anche in modo diverso io lo rispetto quelli che all'imboccano in un altro modo ma che è stata importante variegata
E che ha formato quadri anche di rilievo
Anche quelli che vanno a colpire anche quelli che non hanno condiviso le mie
Posizioni
Come dicevo ed è quello che più mi Sir pentire
Io ho iniziato in pieno fascismo
La mia vita è iniziata in pieno fascismo
Nel cuore di una guerra
E quindi mi chiedo una dopo novant'anni
Dove mi trovo
In quale mondo irriconoscibile
In quale baratro
Siamo precipitati
In quel baratro al cui fondo c'è solo forza ed è nato di cui parlo nel libro che qui è stato presentato il dietro con le colonne
Dall'editore che ringrazio perché ha voluto farne questo regalo
Ma che ringrazio anche perché con questo libro voglio dirvi chiaramente voglio darvi oggi un messaggio queste non sono esequie anticipate oggi io dico conferenza Roy sono vivo è compatto in mezzo a voi come cercherò di dimostrare con quello che dirò fra poco
Dunque
Nella fascismo
Adesso dove siamo
ASS nel fascismo
Assolutamente no
Peggio
è un paradosso
Ma i paradossi hanno un significato conoscitivo
Peggio perché per valutare l'entità del declassamento delle persone come i popoli bisogna vedere l'asticella da cui si parte e l'abisso inclusi precipizio
Prima del fascismo avevamo alle spalle
Lo Statuto Albertino
Avevamo i giovani che erano in un modo o nell'altro io
Nazionaliste
Noi invece alle nostre spalle abbiamo la Costituzione repubblicana cioè una civiltà giuridica estremamente più alta
E i nostri giovani aveva fatto la elastico girano l'Europa non hanno i passaporti non conoscono i confini hanno vissuto ottanta anni di pace e quindi qui possiamo misurare
La possibilità la profondità
Del dramma che stiamo vivendo oggi
E mentre noi dice stavamo sul fascismo
Non ci siamo accorti in tempo che è una pelle che la democrazia si stava diventando un appello ai tifosi di Rino
Mentre vent'anni fa
Le popolazioni che erano in regimi democratici erano il cinquanta per cento dalla popolazione oggi sono il vento Sanza venti per cento
Cioè una tenebrosa tela intessuta di svariate forme di autoritarismo sta progressivamente oscurando il nostro per Pianezza e mi chiedo
Nell'azione contro i nuovi autoritarismi
Anche oggi come ieri si rende necessaria un'ampia alleanza democratica tra tutte le forze che ritengono irrinunciabili
Diciamo
Punti di fondo di un pensiero democratico dello stato di diritto declinandolo però in modo nuovo attraverso un rapporto nuovo fra libertà
E uguaglianza di nuovo dopo novanta danni mi trovo ci troviamo dinanzi al lo spartiacque storico a un vero e proprio tsunami delle democrazie di tutto il mondo che però non può essere affrontato
Rimanendo fermi sugli spalti della mera difeso di Bernard e burocrazia
Tanti e drammatici sono i problemi
Strategici e di sistema e anche quelli immediati
Per quelli immediati di confesso
Che oggi proprio l'inserto imbarazzo che si parli di me mi sono chiesto chi sono io per distogliere i momenti così gravi la vostra attenzione mentre due criminali
Stando come all'inizio della mia vita incendiando di nuovo il mondo e badate criminali non è un insulto è uno status giuridico
Perché Lullo
Netanyahu
è stato tecnicamente
Dichiarato criminale
Dalla giustizia internazionale
L'altro ha commesso a come Putin ne il crimine di aggressione che ce lo siamo tutti dimenticati l'avevamo salutato allora dopo Norimberga
E non c'erano più soltanto i crimini durante la guerra ma solo l'aggressione
Era un crimine tra tutti i gerarchi nazisti molti sono stati impiccati per una probabilità di crimini uno solo è stato impiccato
Per un crimine solo crimine di aggressione
E quindi sono per loro due criminale un titolo giuridico
Da un bello ma che sta sulle loro spalle
E la cosa più vergognosa
E che insieme hanno iniziato proditoriamente una guerra imperialista
Una scommessa priva di una credibile strategia sia per il futuro dell'Iran
E per tutta l'area mediorientale facendo senza in questo modo scudo e in questo modo diciamo disgustoso scudo della coraggiosa la lotta del popolo iraniano
Contro quel frammento regime teocratico
In sostanza abbiamo visto altre vergogne del nostro tempo a confronto
Uno è scomparso eccetera all'eterea
No mi auguro anche che gli altri due in modo pacifico e democratico scompaiano al più presto dalla faccia politica dalla serie
Penso e spero che vinca per davvero il glorioso popolo iracheno cui invece sarà va probabilmente fornirà un'altra soluzione del Venezuela
Ricordo agli smemorati
Eccellente in Italia
Decise precipitosamente di giustiziare Mussolini per sottrarlo alla corte alla cattura degli alleati
In quanto volevano che fosse il popolo italiano a fare i conti con il proprio dittatore e potere così avere il diritto di poter iscrivere la propria bellissima costituzione
Non sotto dittatura come è capitato alla Germania ma appunto attraverso quella forza che gli è stata data da essersi liberati da solo
Spero che così possa avvenire anche in Iraq
E vi invito pertanto a rivolgere un affettuoso augurio alle magnifiche ragazze del movimento Don De vizia ribalta massacrate da quei ma fanatici negli
Ma scusate mi
Se non posso esimermi
Sia pur brevemente di accennare ad alcuni problemi di fondo di sistema
Che stanno alla base del nuovo disordine internazionale
Tra questi c'è quello che chiama il doppio movimento dalla modernità cioè il paradosso della modernità che consiste nel fatto che il moderno spesso a creare ricreare un suo originale del passato
Assieme a un futuro disumani Zante al cui centro si colloca lo schiavista impersonato
L'algoritmo che ricrea il caporalato
Che ho mi è capitato di scrivere prima della bella
Sentenza nella
Senta quindi come impellente l'esigenza
Di muoverci contemporaneamente su due piani da un lato la consapevolezza
E siamo di fronte a un salto di qualità una frattura profonda con il passato dalla nostra esperienza democratica e del diritto internazionale ma contemporaneamente dobbiamo individuare anche autocritica
Mentre i processi molecolari di indebolimento in svariati campi dell'efficacia della democrazia stessa che hanno lasciato un vuoto che riempito da una rivoluzione dall'alto che non si configura
Come una parentesi ma perché va oltre anche lo stesso Trump
E che si impone è che ci impone di ripensare la democrazia e la stessa idea di sinistra oggi come ieri lo scontro in avanti
Non è tra passato e presente
L'altra due contrapposte visioni di futuro e di rapporto fornì destini del mondo uno autoritaria che spazza via ogni controllo democratico
Ogni residuo di cultura i manifesti che umanistica in cui la libertà e trasfigurata in arbitrio dentro un delirio di egotismo libertario
L'altra che non esiste ancora e che dovrebbe tendere a mettere le briglie alla globalizzazione
Che inarrestabile per guidarla in funzione degli interessi complessivi del genere Cuba
E non più negli istituti potentissime detti per questo oggi cento
Come impellenti
Oltre alla difesa del pianeta dal disastro ecologico
Tema e come è stato ricordato cominciato discorso dall'Amazzonia
Ciò che mi riguarda altre due emergenze
La prima emergenza
La disuguaglianza planetaria
Da cui derivano tutti bravi
Che però badate bene si presenta in modo nuovo non solo come
Tradizionale questione sociale interna alla lotta di classe ma che va anche oltre
Eh sì presente su questo non si è ancora discusso com'è questione istituzionale che riguarda il destino della democrazia perché istituzionale
Perché la calorosa concentrazione della ricchezza in ballo a pochi individui eletti da nessuno ma che decidono politicamente e direttamente al di sopra di tutte le istituzioni sta cambiando il volto sociale economico culturale della stessa convivenza umana
Dobbiamo capire che si è aperta una lotta senza conclusione di colpi
Tavola catastrofiche innovazione reazionarie postuma aveva quell'affetto la finanziaria
è un auspicabile innovazione guidata dai principi fondamentali della civiltà umana e quindi tra due se due diverse visioni tra i compiti
Dell'irrefrenabile sviluppo tecnico e scientifico
Partendo dalla consapevolezza
E sarà questa una contraddizione dei nazionalisti
Che la globalizzazione non può più essere fermato è un processo inesorabile interno lo sviluppo delle forze produttive ed era per la città esponenziale dell'innovazione tecnologico
Che non conosce confini l'asso
Da qui la seconda emergenza
Che l'emergenza euro
Un'Europa profondamente umiliata e non in forma
In questa ultima crisi
Internazionali e l'ho già detto per far tutto c'è stato Sances che ha salvato loro
Costretta ad accodarsi in ordine sparso di fronte alla furiosa criminale prevedibile reazione di sera e delle sue cellule terroristiche
Emergenza Europa che riassumo così
Come possiamo difendere quello Savinio quello scrigno delle libertà civili ed ai diritti sociali che l'Europa
Principe che ormai sono Rarinantes ingurgita il Maglio di proporzioni
Totti esce da DiVersi autorizza di piccoli spesso vi confesso che sento come angoscia questo sì
Perché ove o novanta
E a novant'anni vedo con preoccupazione che passano due anni
Bastano due anni le prossime elezioni qualche Paese a partire dalla Francia
Perché il sogno di Ventotene venga vanifica il sogno del manifesto di Spinelli Rossi e colonne ne approfitto per salutare qui la mia Carnica Renata Colorni non pervenuta e
Per questo
Per meno con l'appello accorato
E di speranza
Leggendo assume permettete non è molto lungo
Il finale nel mio libro
E non a caso finisco con l'Europa
L'Europa questa unica pertanto ammaccata Rocca dei valori democratici di quello che chiamavamo cedente
Poi l'esistente
Tuttavia
Se vanno sempre segnalate i lodevoli cosa fedi di nitrato dell'Europa
E necessario anche dire che non sono più sufficienti le sporadiche fiammate di un'autonomia che stenta ancora a diventare storti
E del tutto fallimentare
L'illusione di potere continuare a muoversi
Lungo il sentiero sempre più strette pignorato
Di un asse euro atlantico che riduce le ambizioni europee è una sorta di nato continentale che come abbiamo visto ha già incominciato a trattare in modo subalterno a con il falco no
L'Europa deve diventare finalmente adulta
Deve imboccare con decisione e con chi ci sta la sua totale autonomia
Autonomia non vuol dire separatezza e contrarietà non in blocco un'Europa antiamericana l'America non è chiara ma l'America la parte migliore della sua tradizione democratica depurata dalle sue ripetute pulsioni imperiale
Quindi ti ama per davvero quest'altra America e cerca disperatamente di non sparire dalla faccia della terra
Deve capire che proprio tale America che questa volta ha bisogno di noi
Ha bisogno di un'Europa che si erga come luogo è unica potenza ma potenza delle regole e della pace
Quella che ha le sue radici non dalla paura ma dalla giustizia
E questo nell'accorato appello e ci ha rivolto al governatore della California
Quando più che accusarci
Centro nato in realtà di non inginocchiarsi davanti alla palla della demolizione eccidio lo dico l'errare morale
L'altra America ha bisogno di noi e non richiede
E continuò così
La direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto
In un'intervista sulle sorti dell'Europa prende le mosse da un'amarezza cito quella come scrive lei
L'amarezza di vedere un sogno
Il sole di Altiero Spinelli Ernesto Rossi il sogno del Manifesto di Ventotene andare lentamente in frantumi
Quello immaginato da Rossi Spinelli non era semplicemente l'idea di un'Europa unita nati in Europa solidale giusta di pace e di giustizia e di libertà
L'Unione europea costruita faticosamente dopo la seconda guerra mondiale oggi sembra molto lontana da quell'idea
Allora l'addome la domanda da cui partiamo è
Questo sogno è ancora vivo
Ancora un senso credere ingresso oppure usò io a cui dobbiamo rinunciare la sua risposta che condivido è non dobbiamo rinunciare
E continuo io in conclusione
Nel sonno della ragione che ci circonda
Solo l'Europa politica che sappia presentarsi sulla scena internazionale come portatrice di una nuova visione dei rapporti tra i popoli dei citati
Potrebbe rilanciare la via del disarmo bilanciato e controllato
Nel quadro del primato di una rinnovata no per las mondiale
Ma esiste questa Europa
Sorpreso soprattutto
Esiste la volontà di costruirla
Rispondo con montatura con Montale i nostri disse
Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che lo siamo
Ciò che non vogliamo
Perché quello che vogliamo è ormai nelle mani dei popoli
Solo che siano guidati da donne e uomini saggi è un'ultima goccia di saggezza per un giovane amico sappi che coloro che ci diranno che sei utopistico in realtà ti vogliono dire che sei politicamente uno stupido
Non spaventarti non ti curare di loro continua a coltivare compassione letture Sparta aspirazioni ha un futuro migliore
La sua utopia del possibile
Perché non è mai vero che non c'è alternativa
E canta con Diodato a che mi dice tessono autonomia
E mi vorrebbe iscrizione a casa mia ma che mi dice è inutile gridare ma il silenzio del loro io non ci credo più dunque al giunco adesso oggi
Non credete
Nel mio compleanno dall'alto dei miei quasi secolari novanta avanti dico ai giovani non crede più agli iperrealisti
Ma nemmeno
A chi è disposto a bada fare la libertà con la finta pace
Ma credete dalla fatica della democrazia e quindi dalla politica manifestante mandate anche a votare per non dovervi poi accorgere che
Dopo le vostre appassionata e lotte per salvare le vite umane in mare in Italia o in Europa mancano i voti per impedire il blocco navale
Con questo credo di concludere questa bella festa del ricordo
E tutti voi mi avete regalato mio solo un cruccio e qui vicino Aureliana
Non ci siano altre
Kerber rivolto a Luís prossimo assalto
Comunque concludo
Non con la paura del fascismo
Ma con una nota di speranza nelle nuove generazioni
Che vedo già in cammino qui in Iran
Negli Stati Uniti in altre parti del mondo a cui l'anziano novantenne dice siate sempre più cittadini del mondo date corpo all'Utopia
Costruite la vera Europa viva l'Europa unita viva il sogno di Ventotene grazie

