Intervengono: Corrado Augias, Pier Ferdinando Casini, Luciana Castellina, Gad Lerner, Claudio Martelli, Francesco Rutelli, Elly Schlein.



Presiede Enrico Mentana.



Convegno "Achille Occhetto 90 anni", registrato a Roma martedì 3 marzo 2026 alle ore 17:12.



L'evento è stato organizzato da Associazione Enrico Berlinguer.



Sono intervenuti: Enrico Mentana (direttore del TG LA7), Felipe Gonzalez Marquez (già presidente del Governo di Spagna), Achille Occhetto (già segretario del PCI e del Partito Democratico della Sinistra, già senatore), Pier Ferdinando Casini (senatore, presidente del Gruppo …

Italiano dell'Unione Interparlamentare, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Luciana Castellina (giornalista e presidente onoraria dell'ARCI), Gad Lerner (giornalista, scrittore, conduttore televisivo), Francesco Rutelli (presidente e fondatore del Soft Power Club), Walter Veltroni (giornalista, scrittore e regista, già parlamentare), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale del PD).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Partiti, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 26 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

