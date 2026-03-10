Commissione Ambiente della Camera

…

- Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI); - CGIL, CISL, UIL e UGL; - WWF; - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e Confartigianato; - Legambiente; - Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT); - Confapi; - Rete professioni tecniche (RPT); - Confagricoltura; - Coldiretti

Svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2823, di conversione in legge del decreto 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile:

