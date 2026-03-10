Commissione Trasporti della Camera

10 Marzo 2026
Audizioni di rappresentanti della Polizia locale di Milano, Napoli e Torino, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non in linea.
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Silvio Farina