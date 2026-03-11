Commissione Affari Sociali della Camera

…

ore 13 Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ore 13.15 Associazione Caregiver Familiari (CARER), Associazione Caregiver Familiari Comma 255, Coordinamento nazionale Caregiver familiari uniti (CFU), Associazione Progetto Noemi ore 13.55 Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH), UNIAMO Federazione italiana malattie rare, Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI), Associazione bambini cerebrolesi Italia (ABC) ore 14.45 Cittadinanzattiva, Fondazione Promozione sociale, Associazione Salute Donna ore 15.15 Osservatorio permanente sulla disabilità (OSPERDI) ore 15.30 Isabella Conti, assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola della Regione Emilia Romagna, e Alessandra Servidori, docente di politiche del lavoro e del welfare

nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare”, svolge le seguenti audizioni:

