Commissione Lavoro della Camera

11 Marzo 2026
Nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, la Commissione Lavoro svolge le seguenti audizioni: ore 13.15 Giovanna Badalassi, cofondatrice di Ladynomics; Andrea Ferrazzi, responsabile relazioni istituzionali dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); Ilaria Boiano, avvocata dell'associazione Differenza Donna in rappresentanza della Casa Internazionale delle Donne; ore 13.35 Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Giuseppe Papi Bronzini, già presidente della sezione lavoro della Corte di cassazione; Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics presso l’università Unitelma Sapienza di Roma; rappresentanti di Univendita.

